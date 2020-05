ONU afasta voto eletrónico nas eleições para Conselho de Segurança

© AFP

O presidente da Assembleia Geral da ONU afastou na quinta-feira a possibilidade de recorrer ao voto eletrónico na eleição dos cinco novos membros não permanentes do Conselho de Segurança, que se realizam em junho.

Em carta enviada aos membros da Organização das Nações Unidas (ONU), citada pela agência de notícias France-Presse (AFP), Tijjani Muhammad-Bande confirmou a realização de eleições presenciais, apesar da pandemia que ditou o fim das reuniões na sede da ONU, em Nova Iorque, pondo fim à especulação sobre a forma como o escrutínio teria lugar, que preocupava vários membros e candidatos.

No documento, especifica-se que os 193 eleitores vão ser convidados a comparecer à vez, em horários diferentes, ainda a definir, no local da votação, sem especificar a sua localização, presumivelmente a sede da ONU, para eleger os cinco novos membros não permanentes para 2021-2022.

A carta não precisa a data do escrutínio, previsto até agora para 17 de junho, deixando antever a possibilidade de mudar o dia em função das circunstâncias.

Os únicos candidatos para representar a América Latina e Ásia, México e Índia, têm a eleição assegurada. Três candidatos disputam os lugares reservados à Europa Ocidental e outros grupos (Irlanda, Noruega e Canadá), enquanto dois países, Quénia e Djibouti, se candidatam ao lugar reservado a África.

Em circunstâncias normais, a eleição anual para renovar cinco dos dez membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros, realiza-se na sala da Assembleia Geral, com boletins secretos, para evitar qualquer contestação aos resultados.

Com a possibilidade de o voto eletrónico vir a ser usado durante a pandemia, vários países manifestaram receio de fraude eletrónica ou de o voto ser tornado público, de acordo com diplomatas ouvidos pela AFP.

A cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde está sediada a ONU, é, desde meados de março, o epicentro da pandemia naquele país.

A disseminação da Covid-19 levou ao encerramento quase total da cidade.

O edifício das Nações Unidas permaneceu simbolicamente aberto, mas decorreram poucos trabalhos do organismo. As reuniões do Conselho de Segurança acontecem por videoconferência.

Este novo modo de condução dos trabalhos da ONU deverá continuar até ao final de junho.

