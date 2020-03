ONU apela a "imediata" solução diplomática na Síria

Geir Pedersen, emissário da ONU para a Síria © Youssef Badawi/EPA

O emissário da ONU para a Síria, Geir Pedersen, apelou esta quarta-feira durante uma reunião da Liga Árabe no Cairo a uma "imediata" solução diplomática na Síria, na véspera de um encontro entre os presidentes da Turquia e da Rússia.

O Presidente turco Recep Tayyip Erdogan reúne-se quinta-feira na Rússia com Vladimir Putin para abordar a escalada militar na província de Idlib, o último bastião jihadista e rebelde no noroeste da Síria em guerra. A Turquia que apoia grupos rebeldes sírios e deslocou tropas para Idlib, desencadeou na semana passada uma ofensiva contra o regime sírio nesta província.

Pedersen mostrou-se favorável a uma "solução diplomática imediata", sublinhando os "perigos" da atual escalada na região de Idlib. O regime sírio, apoiado militarmente por Moscovo, retomou em dezembro a sua ofensiva para recuperar esta província, e os combates e bombardeamentos forçaram cerca de um milhão de pessoas a abandonar a região, para além de centenas de mortos e feridos entre as forças de Damasco, os rebeldes e a população civil.

Perante os ministros árabes, o emissário da ONU disse pretender "evitar a partir de agora mais sofrimentos à população civil, assegurar a estabilidade, promover a cooperação (...) e criar condições mais propícias a um processo político".

Pedersen manifestou "inquietação" face aos mortíferos combates entre soldados turcos e sírios em Idlib. Em simultâneo, alertou contra os "perigos de uma maior conflagração internacional" na Síria devido à presença de diversos exércitos estrangeiros no país do Médio Oriente. É necessário um "significativo processo político" para evitar "um futuro incerto, com terríveis consequências regionais", disse.

"O caminho da paz é visivelmente difícil. Existe muito pouca confiança para seguir em frente e insuficiente vontade política para o fazer", acrescentou.

Esta quarta-feira, Erdogan declarou que espera obter um cessar-fogo na região de Idlib durante a sua visita a Moscovo.