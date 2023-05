ONU condena insultos contra Vinícius Júnior e "prevalência do racismo no desporto"

Volker Türk ofereceu às federações desportivas um guia sobre como colocar em prática os padrões de direitos humanos © Salvatore Di Nolfi/EPA (arquivo)

A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou esta quarta-feira os insultos racistas ao futebolista do Real Madrid Vinicius Júnior, durante o jogo frente ao Valência, em Espanha, e indicou que esta situação "recorda a prevalência do racismo no desporto".

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, referiu-se aos factos ocorridos no domingo em conferência de imprensa antes de apelar "aqueles que organizam eventos desportivos" a "lançarem estratégias no terreno" para "evitar e contrariar" o racismo que se regista no desporto no mundo.

Nesse sentido, apelou a escutar e envolver os afrodescendentes na tomada de decisões sobre medidas contra o racismo, com o objetivo de dar "passos reais para responder às suas principais preocupações".

Türk também ofereceu às federações desportivas um guia sobre como colocar em prática os padrões de direitos humanos e a luta "contra a estigmatização, o racismo ou a discriminação contra o coletivo LGBTQ+ [sigla para lésbicas, gays, transgénero, bissexuais e intersexo]".

Por outro lado, no seu discurso, o alto comissário da ONU relacionou o episódio de Vinicius Júnior com o assassínio de George Floyd há três anos nos Estados Unidos da América.

"Está claro que o problema da brutalidade policial contra os afrodescendentes não será resolvido até que enfrentemos o problema mais amplo das manifestações sistemáticas de racismo que permeiam todos os aspetos de nossas vidas", concluiu.