ONU diz que sistemas de pagamento são entrave à exportação de fertilizantes russos

A Ucrânia, a ONU e a Turquia acordaram com Moscovo a extensão do acordo de cereais © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 14 Março, 2023 • 20:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu esta terça-feira a existência de obstáculos na exportação de alimentos e fertilizantes russos, nomeadamente nos "sistemas de pagamento", situação que levou Moscovo a prolongar o acordo de cereais por apenas 60 dias.

Em comunicado, a ONU frisou que as suas equipas, assim como o próprio secretário-geral da organização, António Guterres, "não pouparam esforços para facilitar o comércio de alimentos e fertilizantes russos", abrangido por um memorando de entendimento paralelo ao acordo dos cereais, firmado em julho de 2022 em Istambul, Turquia.

"Registaram-se progressos significativos, mas é verdade que subsistem alguns obstáculos, nomeadamente no que diz respeito aos sistemas de pagamento. Os nossos esforços para superar esses obstáculos continuarão inabaláveis", diz a nota enviada pelo porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric.

A ONU sublinhou que no contexto do acordo dos cereais do Mar Negro a renovação negociada inicialmente era de 120 dias, mas, frisou a organização, "nas atuais circunstâncias, o secretário-geral e a sua equipa estão focados, em contacto próximo com todas as partes, em fazer todos os possíveis para garantir a continuidade da iniciativa".

A Rússia prolongou esta terça-feira por 60 dias o acordo que permite a exportação de cereais a partir de portos ucranianos no Mar Negro, que iria expirar no próximo sábado.

"De facto, o acordo foi prolongado. A sua extensão foi acordada para 60 dias", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Alexandr Grushko, citado pela agência de notícias estatal TASS.

Ao mesmo tempo, o diplomata russo destacou que Moscovo vai insistir para que sejam cumpridas as promessas feitas à Rússia quando o acordo foi assinado.

"Trata-se do levantamento de todas as sanções, diretas e indiretas, sobre o fornecimento de produtos agrícolas russos aos mercados globais internacionais", enfatizou Grushko.

O ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Oleksander Kubrakov, afirmou na segunda-feira que a proposta russa de estender o acordo de exportação de cereais por apenas 60 dias está em desacordo com o que foi assinado em julho passado.

"O acordo implica pelo menos 120 dias de prorrogação. A posição russa contradiz o documento assinado pela Turquia e pela ONU", declarou Kubrakov na rede social Twitter.

O ministro ucraniano sublinhou então que a Ucrânia ia esperar que as Nações Unidas e a Turquia, parceiros no acordo, se posicionassem sobre a proposta russa.

A Ucrânia, a ONU e a Turquia acordaram com Moscovo - no dia 17 de novembro do ano passado - a extensão do acordo "Iniciativa para o transporte seguro de produtos agrícolas através do Mar Negro" por um período de 120 dias.

Este acordo tem ajudado a aliviar a crise alimentar global provocada pela guerra desencadeada desde fevereiro de 2022 pela ofensiva militar russa.

Foram exportados 20 milhões de toneladas de cereais no âmbito deste acordo.