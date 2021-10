ONU lança estratégia para vacinar 40% em todos os países até fim do ano

© John Minchillo/AFP

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciaram esta quinta-feira uma nova Estratégia de Vacinação Global contra a Covid-19 para vacinar 40% da população em todos os países até final do ano.

O plano necessita 18 mil milhões de dólares (15,6 mil milhões de euros) para assegurar uma distribuição equitativa e visa alcançar a vacinação de 70% da população de todos os países até meados de 2022.

O anúncio foi feito hoje pelo diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, em conjunto com o secretário-geral da ONU, António Guterres, em conferência de imprensa virtual, a partir de Genebra e Nova Iorque.

"Com a produção de vacinas agora em quase 1,5 mil milhões de doses por mês, podemos alcançar 40% das pessoas em todos os países até o final do ano - se pudermos mobilizar cerca de 18 mil milhões de dólares para garantir que a distribuição seja equitativa", declarou António Guterres.

O secretário-geral da ONU, que há muito tem incentivado um plano de vacinação global a ser implementado por uma task force de emergência em conjunto com países produtores de vacinas, com a OMS, parceiros da plataforma de vacinação COVAX, instituições financeiras mundiais e companhias farmacêuticas, considerou que "cabe aos Estados-Membros unir-se e fazer o que for necessário para que esta estratégia seja bem-sucedida".

Guterres acrescentou ainda que os países do grupo G20 terão uma "oportunidade", na cimeira do G20 em 30 e 31 de outubro, em Roma, para realizar a vontade declarada de vacinar todo o mundo.