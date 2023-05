ONU precisa de três mil milhões de dólares para dar ajuda humanitária ao Sudão

© Khaled Desouki/AFP

As Nações Unidas estimam que são necessários mais de três mil milhões de dólares (mais de 2,7 mil milhões de euros) para ajuda humanitária ao Sudão, assim como para os refugiados, devido à situação do país.

Para a ajuda humanitária de emergência, as Nações Unidas dizem necessitar de 2,6 milhões de dólares, após elaborada a revisão do plano de auxílio ao Sudão que em dezembro do ano passado referia que seriam necessários 1,75 mil milhões de dólares.

Para os refugiados que abandonaram o país por causa dos combates que eclodiram em abril, a ONU aponta para a necessidade de 407,4 milhões de dólares.

A situação agravou-se no país depois do início dos confrontos entre o Exército e o grupo paramilitar Forças de Reação Rápida.

A ONU prevê que até ao final do ano mais de um milhão de pessoas vão abandonar o país por causa da situação militar.