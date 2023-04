ONU satisfeita com processo de realojamento temporário dos funcionários no Sudão

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas © Ed Jones/AFP

O secretário-geral das Nações Unidas congratulou-se esta segunda-feira com o "realojamento temporário" de centenas de funcionários da ONU no Sudão e mostrou-se agradado com a colaboração de todas as partes neste processo.

"O secretário-geral agradece o realojamento temporário de centenas de trabalhadores da ONU e seus dependentes de Cartum e de outros locais no Sudão, aprecia a cooperação de todas as partes no Sudão para permitir que a operação seja levada a cabo sem incidentes", lê-se numa nota divulgada pelo porta-voz de António Guterres.

Na nota, acrescenta-se que "o secretário-geral reitera os apelos às partes para cessarem as hostilidades e permitirem que todos os civis saiam das áreas afetadas pelos combates" e que "as Nações Unidas vão continuar o seu trabalho com o seu pessoal, quer dentro, quer fora do Sudão".

Desde 15 de abril que se registam violentos combates no Sudão, num conflito que opõe forças do general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto do país desde o golpe de Estado de 2021, e um ex-adjunto que se tornou um rival, o general Mohamed Hamdan Dagalo, que comanda o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês).

O balanço provisório dos confrontos indica que há mais de 420 mortos e 3700 feridos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).