Onze pessoas gravemente feridas devido a turbulência em voo para Havai

© Wikimedia Commons

Por Lusa 19 Dezembro, 2022 • 06:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Onze pessoas ficaram gravemente feridas durante um voo para o Havai que foi abalado por forte turbulência no domingo, a cerca de 30 minutos de Honolulu, disse uma agência de resposta a emergências.

As onze pessoas foram hospitalizadas em estado grave e outras nove estão em condição estável, disse o Honolulu Emergency Medical Services em comunicado.

A mesma fonte referiu que recebeu um alerta pouco depois das 11h00 locais indicando feridos num voo da Hawaiian Airlines de Phoenix.

Os socorristas trataram 36 pessoas e, dessas, 20 pessoas foram transportadas para tratamento médico.

O comunicado disse que os ferimentos incluíam ferimentos graves na cabeça, lacerações, hematomas e perda de consciência.

A passageira Kaylee Reyes disse ao Hawaii News Now que a sua mãe tinha acabado de se sentar quando a turbulência começou e não teve oportunidade de apertar o cinto de segurança.

"Ela voou e atingiu o teto", disse Reyes.

A Hawaiian Airlines disse em comunicado que 13 passageiros e três tripulantes foram levados para hospitais da área para mais cuidados.

A companhia aérea disse que o avião transportava 278 passageiros e 10 tripulantes e pousou com segurança em Honolulu por volta das 10h50.

Thomas Vaughan, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Honolulu, disse que havia um alerta meteorológico para tempestades que incluíam Oahu e áreas que incluiriam a rota de voo no momento do incidente.