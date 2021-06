Operação anti-droga espanhola apreende 190 quilos de cocaína no Benim

© Flickr

As forças de segurança espanholas intercetaram no Benim, com a colaboração das autoridades daquele país africano, 190 quilos de cocaína escondida em dois contentores, proveniente do Brasil, que tinha feito escala no porto de Las Palmas, nas Canárias.

A operação, que contou com a coordenação da Guarda Civil espanhola, Serviço de Vigilância Aduaneira, Polícia Nacional e Agência Nacional de Combate ao Crime britânica (NCA), foi lançada na sequência de informações sobre a entrada iminente no porto de La Luz, em Las Palmas, de uma remessa de droga escondida em contentores proveniente de Santos, no litoral do estado de São Paulo, no Brasil.

Quando os investigadores conseguiram descobrir qual era o contentor em que a droga tinha sido escondida, já esta tinha partido num navio mercante para o porto de Cotonou, no Benim.

O contentor foi então inspecionado em Cotonou, com a colaboração das autoridades do Benim, e foram descobertas 40 embalagens de um quilo de cocaína cada uma.

"Aproximadamente um mês depois (...), as autoridades policiais do Benim procederam à inspeção de um segundo contentor que tinha feito a mesma rota que o anterior inspecionado, com partida do Brasil, com trânsito pelo porto de La Luz e destino final em Cotonou, resultando na apreensão de 150 quilos de cocaína", explicou esta segunda-feira o Ministério do Interior espanhol.

Em resultado desta segunda apreensão de droga, um homem foi preso em Cotonou.

A investigação foi levada a cabo por funcionários da Fiscalização Aduaneira da Agência Fiscal das Ilhas Canárias, agentes das Equipas de Crime Organizado e Anti-Droga (EDOA) e contra o Crime Organizado (ECO) da Guarda Civil espanhola e da Unidade de Droga e Crime Organizado (UDYCO) da polícia.