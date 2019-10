"Operação complexa." Polícia inglesa tenta há horas resgatar homem pendurado em chaminé

© CFM Radio

A polícia de Cúmbria está envolvida há horas numa operação "extremamente complexa e desafiante" para resgatar um homem pendurado no topo de uma torre em Carlisle, no norte da Inglaterra, quase na fronteira com a Escócia.

As fotografias e os vídeos, divulgados pela Sky News , mostram um homem preso pelas pernas no topo da chaminé de Dixon, construída por Peter Dixon em 1836. É desconhecido o motivo pelo qual o homem se encontrava naquele edifício. Apenas se sabe que foi chamada uma ambulância por volta das 02h20 desta segunda-feira.

Os serviços de emergência estão "muito preocupados" e asseguraram estar a "trabalhar incessantemente" para concretizar o salvamento. As tentativas de resgatar o homem por helicóptero foram defraudadas, e uma apanhadora de cerejas industrial de 90 metros está a caminho do local após um apelo da polícia e dos bombeiros. Já foi utilizada tecnologia diversa, como é o caso de drones.

Os dois assaltos não foram bem-sucedidos porque as autoridades têm receio de que o homem não esteja absolutamente seguro nas escadas do topo da chaminé, o que aumenta o risco potencial de uma queda. Os serviços de emergência britânicos estão convencidos de que a escada estará danificada, e admitem que esta é uma situação "rara e complexa", que requer o trabalho integrado de especialistas.

Há estradas fechadas na zona, e a polícia pediu mesmo para que os cidadãos evitem circular ou deslocar-se até Carlisle.