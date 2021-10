Oposição brasileira celebra aprovação de relatório e pede destituição de Bolsonaro

Jair Bolsonaro © EPA

A oposição ao Governo brasileiro celebrou na terça-feira a aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investigou alegadas falhas e crimes cometidos na pandemia, e pediu a destituição do Presidente, Jair Bolsonaro.

No total, o relatório da CPI pede o indiciamento de Bolsonaro pela prática de nove crimes durante a pandemia de Covid-19: prevaricação; charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade.

"Urgente! O relatório da CPI acaba de ser aprovado. 'Impeachment' e cadeia para Bolsonaro! É obrigação dos deputados darem continuidade ao corajoso trabalho dos senadores e colocarem toda a pressão para votar o 'impeachment' de Bolsonaro. Os crimes de responsabilidade do Presidente mataram centenas de milhares de brasileiros e a Câmara não pode seguir omissa", defendeu na rede social Twitter o parlamentar Marcelo Freixo (Partido Socialista Brasileiro).

Também Ciro Gomes, que disputou a eleição presidencial de 2018 contra Jair Bolsonaro e que deverá concorrer novamente em 2022, pediu a destituição imediata do atual mandatário.

Já o Partido dos Trabalhadores (PT), formação política do ex-Presidente Lula da Silva, que é apontado pelas sondagens como vencedor das próximas presidenciais (2022) contra Bolsonaro, considerou "histórica" a sessão que resultou na aprovação do relatório da CPI e exigiu que o chefe de Estado "responda" pelos crimes de que é acusado.

A CPI da Pandemia, que ao longo de seis meses investigou no Senado alegadas falhas e omissões do Governo brasileiro na gestão da Covid-19, aprovou na noite de terça-feira o seu relatório final e pediu 80 indiciamentos por crimes durante a pandemia, entre eles do Presidente, Jair Bolsonaro.

Por sete votos contra quatro, o relatório final elaborado pelo relator Renan Calheiros foi aprovado, concluindo assim os trabalhos da CPI, que ouviu dezenas de pessoas e investigou indícios de inúmeras irregularidades, que vão desde a defesa de fármacos ineficazes contra a doença por parte do Governo, até possíveis casos de corrupção na negociação de vacinas.

A líder da bancada do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) na Câmara dos Deputados, Talíria Petrone, também se manifestou sobre o parecer da comissão: "Que todos os culpados sejam responsabilizados".

Já o deputado federal Ivan Valente (PSOL) pediu que o PGR "não prevarique" e aceite os pedidos de indiciamento feito pelos senadores.

"Relatório aprovado! 80 indiciados, inclusive Bolsonaro e três filhos, ministros e ex-ministros, parlamentares 'governistas', médicos do gabinete paralelo, 'bloggers' e empresários que espalharam 'fake news'. A PGR não pode ignorar as graves denúncias", apelou Valente no Twitter.

"Não foi a omissão que nos levou a 605.884 mortos. Foi a ação dolosa de quem dirigia o Brasil nesse período que levou a essa marca terrível, que fica marcada, que fica registada na história como um dos momentos mais macabros da vida deste jovem país chamado Brasil", defendeu, por sua vez, o senador Rogério Carvalho (PT).

O parecer da CPI será agora encaminhado a diferentes órgãos públicos, como Câmara dos Deputados, Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas da União (TCU), a Ministérios Públicos estaduais, à Procuradoria-Geral da República (PGR), à Defensoria Pública da União (DPU) e ao Tribunal Penal Internacional (TPI), neste último caso devido aos alegados crimes contra a humanidade.

Com mais de 606.246 mortes e 21,7 milhões de infetados pela Covid-19, o Brasil é, em números absolutos, um dos três países mais afetados pela pandemia no mundo, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia, apesar de os indicadores da pandemia estarem em queda há meses.

