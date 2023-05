Oposição lidera autárquicas em Inglaterra

Os Liberais Democratas também estão a aproveitar o deslize dos Conservadores © Neil Hall/EPA

Por Lusa 05 Maio, 2023 • 09:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os resultados iniciais das eleições autárquicas de quinta-feira em Inglaterra mostram ganhos para o Partido Trabalhista, líder da oposição britânica, à custa dos Conservadores do primeiro-ministro, Rishi Sunak.

Relacionados Sunak desiludido com maus resultados nas autárquicas em Inglaterra

Apurados 62 dos 230 municípios que foram a votos, o Labour ganhou 653 lugares dos cerca de oito mil em disputa, mais 120 do que em 2019, enquanto os tories perderam 226, após eleger 452 vereadores.

Os Liberais Democratas, quarto maior partido da oposição, também estão a aproveitar o deslize dos Conservadores, conquistando 59 novos lugares em 329 assegurados.

Os Verdes também já contam mais 33 entre os 55 eleitos. Apesar de a contagem dos boletins ter começado durante a noite em alguns locais, a maioria dos resultados só será conhecida ao longo do dia desta sexta-feira.

Os analistas esperam que os resultados destas eleições, as últimas de escala nacional antes das legislativas esperadas para 2024, dê uma ideia das tendências de voto.

O politólogo John Curtice disse que a "mensagem clara desta noite é que está a correr mal para os Conservadores, não só porque já perderam cerca de 200 assentos, mas porque poderão perder cerca de mil até ao fim do dia".

"O problema do Partido Trabalhista, embora tenha alcançado alguns dos objetivos e já fez ganhos significativos, é que está a dividir as sobras com outros partidos da oposição", acrescentou, em declarações à BBC.

Esta foi a primeira vez que os eleitores foram obrigados a apresentar um documento de identificação com fotografia para votar, o que evitou que algumas pessoas não o pudessem fazer, segundo a Comissão Eleitoral.

O Reino Unido não tem um bilhete de identidade e os cidadãos recorrem aos passaportes ou cartas de condução quando precisam de provar a sua identidade, por exemplo, junto do banco.