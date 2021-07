Oposição venezuelana pede ao PS apoio humanitário e "reposição" da democracia

Juan Guaidó © Olivier Hoslet/EPA

Por Lusa 08 Julho, 2021 • 12:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Representantes da oposição venezuelana ao regime de Nicolás Maduro pediram ao PS apoio político para a "reposição da normalidade democrática" e auxílio humanitário à Venezuela, num encontro com três deputados socialistas, na quarta-feira no Parlamento.

De acordo com uma nota divulgada esta quinta-feira pelo Grupo Parlamentar do PS, participaram nesta reunião com elementos da oposição na Venezuela no exílio "vinculados à presidência interina de Juan Guaidó" os deputados socialistas Marta Freitas, Lara Martinho e Paulo Pisco.

Os opositores Ramon Colina, Dinorah Figuera e Aldo Santis "abordaram assuntos relacionados com a situação política na Venezuela e as próximas eleições regionais previstas para outubro. Muito particularmente, pedem apoio para que seja reposta a normalidade democrática e o respeito pelos direitos políticos dos representantes da oposição", lê-se no comunicado da bancada socialista.

Segundo o PS, os três oposicionistas venezuelanos pretendem "o apoio da comunidade internacional para a situação social, política, económica e sanitária que se vive na Venezuela".

"Além da conjuntura económica e social muito precária, estes representantes relataram que a situação se agravou fortemente devido à pandemia de Covid-19, mas sem que haja dados fiáveis sobre o número de infetados, de mortes e de internamentos", salienta-se na mesma nota.

Ainda de acordo com o PS, durante a reunião, foi salientada particularmente "a enorme emigração que se tem verificado nos últimos anos, que levou à saída do país de cerca de seis milhões de venezuelanos, principalmente para nações vizinhas, mas também para Portugal, com forte incidência na Madeira, assim como para Espanha".