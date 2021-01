Oposicionista russo Alexei Navalny alvo de mandado de captura na Rússia

© AFP

Por Lusa 14 Janeiro, 2021 • 09:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O dirigente da oposição russa Alexei Navalny pode ser preso quando regressar à Rússia no domingo por ter sido emitido um mandado de busca e captura pelas autoridades de Moscovo, indica hoje o jornal oficial Rossiskaya Gazeta.

De acordo com a notícia, o mandado foi emitido no passado dia 29 de dezembro pelos Serviços Penitenciários Federais (SPF) da Rússia por "reiterada falta de cumprimento" na apresentação às autoridades na condição de condenado com pena suspensa.

"A ordem federal de busca e captura implica que a pessoa deve ser detida imediatamente uma vez que seja estabelecido o paradeiro", refere o órgão de comunicação social da Federação Russa.

Navalny que acusou o presidente Vladimir Putin de ter ordenado o envenenamento de que foi vítima em agosto de 2020, tinha sido condenado em 2014 no âmbito de um processo de desfalque tendo sido condenado a três anos e meio de cadeia, com pena suspensa, mas submetido a um esquema de apresentações periódicas que expirou no passado dia 30 de dezembro.

Devido aos antecedentes penais, Navalny foi impedido de enfrentar Vladimir Putin nas eleições presidenciais de março de 2018.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos considerou arbitrárias as sentenças a Alexei Navalny e ao irmão Oleg, condenado a uma pena de prisão efetiva.

No passado dia 20 de agosto, Navalny sentiu-se indisposto quando se encontrava a bordo de um avião que regressava a Moscovo depois de ter descolado de Tomsk, na Sibéria, onde desenvolvia atividades políticas de oposição ao regime.

A situação obrigou a uma aterragem de emergência e internado de urgência, entrando depois em coma, tendo sido dias depois transferido para uma clínica na capital da Alemanha.

Os médicos de Berlim determinaram que o político, de 44 anos, tinha sido envenenado com uma substância tóxica do tipo Novichok, um composto químico militar desenvolvido pela União Soviética.

Após ter recebido alta hospitalar na Alemanha, a 23 setembro de 2020, Navalny instalou-se numa pequena localidade no sudoeste da Alemanha, tendo esta quarta-feira anunciado a intenção de regressar à Rússia.

"Decidi que chegou o momento que esperava há muito: estou quase curado e posso finalmente regressar a casa", comunicou Navalny através das redes sociais anunciando que pretende regressar à Rússia no próximo domingo, 17 de janeiro.