Opositor de Putin confirma que Angela Merkel o visitou no hospital

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, confirmou que a chanceler alemã, Angela Merkel, o visitou no hospital de Charité, em Berlim, no qual esteve internado por 32 dias após ser envenenado com um agente nervoso.

"Houve um encontro, mas não se deve chamá-lo de segredo", disse Navalny numa mensagem publicada no Twitter, referindo-se à reportagem da revista alemã Der Spiegel, que noticiou que Merkel fez uma visita secreta ao hospital de Charité.

"Em vez disso, foi uma visita privada e uma conversa com a família. Estou muito grato à chanceler Merkel por me ter visitado no hospital", escreveu o político.

A revista alemã Der Spiegel noticiou no domingo à noite, sem citar fontes, que Merkel havia feito uma visita secreta a Navalny quando este estava no hospital de Charité, em Berlim.

A publicação não especificou quando a visita ocorreu, mas Navalny teve alta do hospital na semana passada.

Militante anticorrupção e crítico do Kremlin, Alexei Navalny adoeceu gravemente em 20 de agosto a bordo de um avião na Sibéria, foi internado na cidade siberiana de OmsK e, posteriormente, transferido para o hospital de Charité, em Berlim.

Três laboratórios europeus concluíram que foi envenenado por um agente neurotóxico do tipo Novichok, concebido para fins militares na época soviética. As acusações foram rejeitadas por Moscovo.

O opositor saiu na terça-feira passada do hospital de Charité em Berlim, onde recebeu tratamento durante um mês.

De momento permanece na Alemanha em período de convalescença, com os médicos a admitirem que uma "recuperação total é possível".