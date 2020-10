Organização Mundial de Saúde regista recorde diário de novos casos

© EPA

Ao oitavo dia do mês de outubro, a Organização Mundial da Saúde reportou quase 339 mil novas infeções em 24 horas, um recorde de casos diários desde o início da pandemia.

Os países com maior aumento diário são a Índia, os Estados Unidos da América e o Brasil, nações que também albergam o maior número de casos. A Europa foi o continente que registou o maior crescimento de casos da Covid-19, com perto de 100 mil num dia.

Portugal registou esta quinta-feira 1278 novos infetados, o segundo dia com maior número de casos desde o início da pandemia. Desde de março, mais de 2000 pessoas morreram devido à Covid-19, tendo sido detetados 82 534 casos da doença.

Os EUA são o país com maior número de mortos, que ultrapassa as 200 mil vítimas. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.