Os 15 sem Covid-19. Lugares onde a pandemia nunca chegou

Por Carolina Rico 06 Janeiro, 2021 • 14:51

Ao chegar à Antártida em dezembro de 2020, o coronavírus atingiu todos os continentes e praticamente todos os países do mundo. Mas ainda há locais que resistem ainda e sempre ao vírus invasor.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 15 os territórios com zero casos de Covid-19 até ao momento, a grande maioria ilhas do Pacífico, que ao fechar as fronteiras evitaram a pandemia.

Nos primeiros meses, as Ilhas Cook ainda se preparam para o pior. Com 22 médicos e apenas dois ventiladores para uma população de 17.500 pessoas, o medo instalou-se.

Na ilha mais populosa, Rarotonga, as escolas fecharam e encorajou-se o distanciamento social. No entanto, o tempo passava e não foi registado qualquer caso de Covid-19.

A vida voltou ao normal, mas as consequências de manter as fronteiras fechadas desde março do ano passado são pesadas. O turismo contribui em dois terços do Produto Interno Bruto (PIB) das ilhas Cook, pelo que muitos só têm sobrevivido graças aos apoios do Governo.

O mesmo se verifica nas ilhas de Tonga, Kiribati, Samoa, Samoa Americana, Niue, Micronésia, Nauru e Tuvalu. Ninguém entra e ninguém sai, o que manteve o vírus distância, mas a economia ressentiu-se.

Quanto maior o isolamento, mais facilmente se evita o vírus. É o caso das ilhas de Tokelau e Pitcairn, que não têm quaisquer ligações aéreas, onde o vírus nunca chegou, conta o The Guardian.

Em Koror, a ilha mais populosa e capital económica do arquipélago de Palau, também não se registou qualquer caso de Covid-19, mas com apoio dos Estados todos os habitantes vão receber a vacina da Moderna até ao meio do ano.

No Atlântico, a ilha de Santa Helena parece ter passado ao lado da pandemia, enquanto a Coreia do Norte e o Turquemenistão não reportaram quaisquer contágios à Organização Mindial de Saúde, mas há grandes dúvidas sobre se a verdade está a ser encoberta pelos respetivos regimes.

As Ilhas Salomão quase escaparam à Covid-19 - registam até ao momento apenas 17 casos de contágio, mas 57% das famílias assumem que tiveram de cortar na alimentação devido à perda de rendimentos.

Nas Fiji, com apenas 53 casos de Covid-19, a economia sofreu uma quebra de 20% em 2020 e milhares viram-se obrigados a abandonar empregos no setor do turismo para apostar na agricultura de subsistência.

Já o arquipélago de Vanuatu é o território com menos casos de Covid-19 em todo o mundo: apenas um homem de 23 anos que estivera nos Estados Unidos foi infetado.

