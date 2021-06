96% dos portugueses querem UE mais forte para tratar de futuras crises

© Paulo Spranger /Global Imagens

Por maioria esmagadora, os portugueses querem mais Europa: 96% dos inquiridos nacionais consideram que a UE deve ter mais competências para lidar com crises como a pandemia de Covid. A nível europeu, esta opinião anda pelos 74%.

Os portugueses são os mais 'euro-entusiastas': 84% dos portugueses tem uma imagem positiva da EU e 91% são a favor da União. É o Estado-membro com as percentagens mais elevadas na União. Apenas 2% dos portugueses têm da EU uma imagem negativa.

Contudo, mais de metade, 58% declaram-se a favor da UE, mas não da forma como tem sido concretizada até agora.

Aliás, menos de um quarto dos europeus (23%) são a favor da UE da forma como tem sido concretizada, uma diminuição de quatro pontos desde o último inquérito conduzido em novembro e dezembro. Em Portugal este valor situa-se nos 33%.

Bem mais de dois terços (71%), dos portugueses consideram que a situação na UE está, neste momento, a caminhar na direção certa (valor que aumentou 24 pontos desde o Eurobarómetro anterior). 64% dos portugueses considera que neste momento, em geral, a situação em Portugal está também a caminhar na direção certa.

Oito em cada dez europeus conhecem as ações da UE para enfrentar as consequências da pandemia. Saúde pública, a luta contra a pobreza, o apoio à economia e ao emprego são os temas que os europeus consideram prioritários para o Parlamento Europeu tratar.

Quanto ao impacto crescente da pandemia da Covid-19 na vida das pessoas e na situação financeira, dados de março e abril, esse impacto é sentido ou esperado por mais de metade dos europeus... No final do primeiro trimestre de 2021, 31% dos europeus viram a situação financeira afetada negativamente durante a pandemia e 26% antecipavam esse efeito no futuro. Em Portugal, 36% dos inquiridos já viram o seu rendimento pessoal afetado, 38% preveem que tal venha a acontecer no futuro. Apenas 26% acreditam que o coronavírus não vai afetar o rendimento pessoal (a média europeia é de 42%).

Apesar do impacto financeiro da pandemia, a maioria dos europeus (58%) acredita que os benefícios para a saúde, resultantes das restrições nos respetivos países, compensam os prejuízos económicos que as medidas possam causar. Esta opinião é partilhada na maioria dos países da União Europeia e sugere uma mudança de atitude em relação ao segundo semestre de 2020, quando uma ligeira maioria dos cidadãos considerava os prejuízos económicos maiores que os benefícios para a saúde. No caso de Portugal, 61% dos portugueses consideram que os benefícios para a saúde são superiores aos danos económicos.

Em Portugal, 56% conhecem esforços da União Europeia para combater a pandemia, 37% já ouviram falar, mas não sabem quais são as medidas, e 7% dos portugueses não ouviram, viram ou leram algo recentemente sobre medidas ou ações iniciadas pela UE para responder à pandemia.

No entanto, apenas 48% dos europeus dizem estar satisfeitos com as medidas, enquanto 50% não estão satisfeitos. Pelo contrário, em Portugal, a maioria (53%) está satisfeita com as medidas, face a 47% dos portugueses insatisfeitos com a resposta europeia.

Quando questionados sobre as prioridades da UE na resposta à pandemia, os europeus e os portugueses identificam o acesso rápido a vacinas seguras e eficazes para todos os europeus como a mais importante. A segunda prioridade para os portugueses é investir mais dinheiro na economia para uma recuperação sustentável e justa em todos os Estados-Membros. Em terceiro na ordem de prioridades, estabelecer uma estratégia europeia para enfrentar uma crise semelhante no futuro.

Sobre as prioridades para o Parlamento Europeu, os portugueses elegem medidas para apoiar a economia e criar empregos (60%), assim como medidas para combater a pobreza e a exclusão social (57%). A nível europeu, os cidadãos querem que os eurodeputados coloquem a saúde pública como primeira prioridade (49% na média europeia, 38% em Portugal). As medidas contra as alterações climáticas recolhem 34% de apoio a nível europeu e 39% em Portugal.

O Eurobarómetro de primavera 2021 do Parlamento Europeu foi realizado entre meados de março e meados de abril de 2021 nos 27 Estados-Membros da UE. O inquérito foi feito presencialmente e completado com entrevistas online, quando necessário, devido à situação de pandemia. No total, foram realizadas quase 27 mil entrevistas.

