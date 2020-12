Os golos mais importantes

© Reproducao parcial da capa do jornal Lib]eration

Por Ricardo Alexandre 10 Dezembro, 2020 • 10:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No diário desportivo L"Equipe o francês Mbappé e de costas um jogador da equipa turca Basakseshir acompanham o título: Juntos. É a luta contra o racismo que também enche a capa do Libération: quase a mesma foto e o título: os jogadores tomam o pulso.

Os jornais espanhóis fazem manchete ora com as medidas de confinamento, vacinas e tudo o que está relacionado com a Covid ora com a dívida fiscal paga pelo rei emérito Juan Carlos...

No El País... o Rei Emérito paga à Fazenda 678.393 euros de regularização... impostos não declarados pelo uso de cartões de fundos opacos, Juan Carlos decidiu pagar de modo a evitar um processo judicial.

No ABC, Dom Juan Carlos faz pacto: pagar ao fisco para preparar o regresso... o que paga, diz este jornal, são impostos não declarados relativos a doações de um milionário mexicano...

No Vanguardia ficamos a saber que o dinheiro foi recebido entre 2017 e 2019, antes de as autoridades fiscais terem considerado que se tratava de um crime. O presidente do governo, Pedro Sánchez comenta, dizendo: "a monarquia não está em perigo".

Já o Voz da Galiza afirma em manchete que os testes rápidos à Covid começam a chegar às farmácias galegas...

O Voz de Avilés diz que a hotelaria e os centros comerciais abrem segunda-feira com fortes restrições...

O governo regional da Andaluzia pede um último esforço antes que chegue a vacina, está na primeira do Diário de Sevilha.

Volto a França neste quiosque do mundo para olhar a capa do Fígaro que afirma na manchete que 1 ano depois a origem da covid-19 continua um mistério... o bloqueio às fronteiras chinesas impedem os cientistas de investigar os reservatórios animais que transmitiram o coronavírus aos seres humanos. O pangolim, o animal mais caçado do planeta, já não é o principal suspeito. Regresso à capa do El País onde vemos uma foto da chanceler alemã... Merkel diz que um preço diário de 590 mortos não é aceitável...

O USA Today pergunta como é que os Estados Unidos chegaram a este ponto, com dezembro a prometer números recorde da pandemia.

Porque é Dia Internacional dos Direitos Humanos, leio na capa do jornal de angola, "executivo encoraja denúncia de maus tratos aos cidadãos"; na página dois, a secretária de estado para os Direitos Humanos, Ana Celeste Januário, diz que há vontade política para que eles, os direitos humanos, sejam efetivados no país.