Os lucradores: eles comem tudo e não deixam nada

Lemos na manchete do El país... O Conselho de Segurança Nacional desvalorizou o risco de pandemia. A 4 de março, dez dias antes de ser decretado o estado de alarme, o órgão que presta assessoria ao governo aprovou um relatório em que situava a ameaça sanitária como uma das mais improváveis.

Na primeira do El País, dá-se conta de uma escola nova para militantes ultra de direita. Não é anuncio pago, é notícia mesmo... ... a sobrinha de Le Pen, que já tem escola semelhante em Lyon, França, está agora na base da abertura do Instituto Superior de Sociologia, Economia e Política. O Vox deu uma ajuda e entre o plantel de professores vão estar o antigo ministro Jaime Mayor Oreja e o presidente da La Liga, da liga espanhola de futebol, Javier Trebas. Um advogado franco-argentino Santiago Muzio que já defendeu expulsar de França seis milhões de muçulmanos, é o diretor desta chamada... escola.

A capa do diário ABC mistura o símbolo associado ao vírus da Covid-19 e uma paisagem glaciar, gelo... o titulo é "o governo continua a hibernar pelo menos 460 mortos"... mantém congelados o número de falecidos em 27136, mas admite que serão ao redor de 28 mil e só atribui 20% da altíssima mortalidade no país entre março e maio à pandemia.

No la Vanguardia, diz-se que a Catalunha confia à sensatez dos cidadãos a contenção da Covid.

Nos Estados Unidos, o USA Today revela que quase metade dos estados da América atingiu um pico de casos a 16 de junho, isto é, na passada terça-feira. Florida, Texas, Arizona, Oklahoma, que está para receber um comício de Donald Trump, estão entre os casos mais complicados. Isto está a causar grave preocupação entre as autoridades de saúde numa altura em que o país já estava a fazer reaberturas faseadas.

Na Austrália, o jornal West Australian faz o retrato de quem mais sofre com a destruição do mercado de trabalho: jovem, mulher, desempregada.

No China Daily, ficamos seta manhã a saber que o presidente chinês tem um discurso antivírus e que esse discurso antivírus foi enaltecido na cimeira China-África. Os discursos do presidente Xi são sempre enaltecidos no China Daily.

Empresas infratoras na lista negra... leio na manchete do Jornal de Angola... e estão lá, na lista negra das autoridades angolanas, por incumprimento nos procedimentos de contratação pública.

O Pais em Moçambique revela que das 662 pessoas com Covid, 175 já estão curadas e que as províncias de Nampula e Niassa sofrem impacto do terrorismo em Cabo Delgado.

O jornal Savana mostra o Camarada Engenheiro Marcelino... o membro numero 309793 do partido Frelimo vai presidir à Eletricidade de Moçambique.

Em França, o Le Monde revela que o ativismo armado de Erdogan irrita os europeus... na Air France há dez mil postos de trabalho ameaçados.

A revista Marianne, dá destaque aos que lucram, os lucradores... charuto na boca no desenho na capa, o homem veste uma t-shirts branca com a frase "I Love Covid"... Eles enchem-se de dinheiro público, eles fazem pressão para não aumentar os salários... lá cantava o Zeca, eles comem tudo e não deixam nada.