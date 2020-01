Os mais procurados: Sergio Moro procura Xixi, Maria do Pó e outros 24 criminosos

Sergio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública © Leonardo Negrão/Global Imagens

Sergio Moro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Governo de Jair Bolsonaro, divulgou a lista dos 25 homens e da mulher mais procurados do Brasil.

Os criminosos foram nomeados apenas pelas suas alcunhas no mundo do crime. Como Xixi, acusado de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, João Cabeludo, que praticou crimes contra o património, além de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro, Carcará, Fuminho, Baixinho, Jovem, Patrão ou Colorido. E a representante feminina, Maria do Pó, traficante, como o nome de guerra indica.

Segundo o ministro, a lista resulta de um esforço cruzado entre as polícias federais e estaduais, tendo em conta onze critérios objetivos, como posição de liderança numa organização criminosa, capacidade financeira para investir em atividades criminosas, atuação interestadual e internacional, entre outras. Diz ainda Moro que todas as informações são importantes para facilitar as prisões.

No site do ministério a lista, que será atualizada mensalmente, está disponível.

Eis os 26 nomes e respetivas atividades criminosas:

Zequinha - Crimes contra o património, organização criminosa e lavagem de dinheiro;

Carcará - Crimes contra o património, organização criminosa e lavagem de dinheiro;

Patrão - Crimes contra o património (especialmente aviões de transporte de valores) e tráfico de drogas;

Davi Marques - Crimes contra o património (sobretudo aviões de transporte de valores);

Serginho Boy - Crimes contra o património;

Nego Charia - Crimes de extorsão mediante sequestro, geralmente a gerentes de bancos, e organização criminosa;

O Jovem - Crimes contra o património, organização criminosa e lavagem de dinheiro;

O Baixinho - Crimes contra o património (roubo de cargas), organização criminosa e lavagem de dinheiro;

Marcão - Crimes contra o património (roubo de cargas), organização criminosa e lavagem de dinheiro;

Zezinho - Crimes contra a vida;

Juanil Miranda - Crimes contra a vida;

Pingo - Crimes contra a vida, contrabando, organização criminosa e lavagem de dinheiro;

Fuminho - Crimes de tráfico de drogas, contra o património (de instituições financeiras e de grandes empresas de logística) e de financiamento para fuga de líderes de organizações criminosas;

Caipira - Crimes de tráfico de drogas, contra o património (de instituições financeiras e de grandes empresas de logística) e de financiamento para fuga de líderes de organizações criminosas;

Leozinho - Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro;

Maria do Pó - Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro;

João Cabeludo - Crimes contra o património, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro;

Tião - Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico de armas;

Xixi - Crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro;

Colorido - Crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro;

Joselito - Crimes contra o património, lavagem de dinheiro e organização criminosa;

Arnon - Crimes contra o património e organização criminosa;

Fábio - Crimes contra o património e organização criminosa;

Charles - Crimes contra o património e organização criminosa;

Ecko - Milícia;

Tandera - Milícia.