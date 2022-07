Por Ana António 08 Julho, 2022 • 15:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nasceu em Luanda em 1942, onde viveu e estudou até aos 16 anos, idade com que integrou o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola). Tornou-se ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Agostinho Neto em 1975 e assumiu a presidência de Angola em plena guerra civil, em 1979. Conduz os destinos do país até ao fim da guerra, em 2002, e para além dela, até 2017, completando 38 anos no poder. É considerada uma das mais longas presidências de sempre.

Recorde alguns dos momentos-chave do percurso de vida de José Eduardo dos Santos.