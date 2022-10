Os nomes do Governo de Sunak: Raab na Justiça e Hunt mantém-se nas Finanças

© Justin Tallis/AFP

Jeremy Hunt, nomeado ministro das Finanças do Reino Unido, há pouco mais de uma semana, pela então ainda primeira-ministra Liz Truss, vai continuar no cargo ao serviço do Governo agora liderado por Rishi Sunak.

A composição do executivo britânico começou a ser conhecida esta terça-feira e, além da continuidade de Hunt, sabe-se já também que Dominic Raab vai ser o vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça.

O ministro das Relações Exteriores, James Cleverly, transita do Governo anterior, assim como Ben Wallace, que vai continuar a liderar a Defesa. Nadhim Zahawi também tem lugar no governo, mas não lhe é atribuída qualquer pasta.

A Saúde fica entregue a Steve Barclay. Também entra no executivo Michael Gove, que fica com o Nivelamento (Levelling Up), Habitação e Comunidades, assumindo também as Relações Intergovernamentais.

Suella Braverman, que apresentou a demissão um dia antes de Liz Truss ter feito o mesmo, volta ao cargo de ministra do Interior.

O ministro para o Comércio, Energia e Estratégia Industrial é Grant Shapps e a pasta da Educação fica nas mãos de Gillian Keegan.

Os temas do Trabalho e Pensões ficam sob alçada de Mel Stride e o Ambiente, Alimentação e Ruralidade vão ser governados por Thérèse Coffey.

Kemi Badenoch mantém-se com o Comércio Internacional, a Igualdade e as Mulheres, presidindo também à Câmara de Comércio, enquanto Michelle Donelan continua com quatro pastas: Digital, Cultura, Média e Desporto.

O ministro para a Irlanda do Norte é Chris Heaton-Harris e o responsável para a Escócia é Alister Jack.

Penny Mordaunt, que era candidata à liderança dos Conservadores e, ao desistir, entregou o lugar a Sunak foi reconduzida como líder da Câmara dos Comuns.

O escolhido para o cargo de líder parlamentar é Simon Hart, que foi Ministro do Governo para o País de Gales entre 2019 e 2022, sob a liderança de Boris Johnson.

No cargo de Chanceler do Ducado de Lancaster surge Oliver Dowden.