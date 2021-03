Os polvos sonham? Mudanças de cor durante o sono podem indicar que sim

© Reprodução Youtube/Science Magazine

Um polvo chamado "Marshmallow" que vive num aquário, muda de cor de branco-esverdeado claro para castanho, depois para laranja, com a contração dos seus músculos, ventosas e olhos, durante o sono.

O momento de alteração de cor foi captado por cientistas no Brasil, que publicaram um estudo na revista Science, saída esta sexta-feira, demonstrando que estes moluscos têm dois tipos de sono.

Um, que os investigadores referem como "sono ativo", semelhante ao observado em mamíferos, pássaros e alguns répteis, sugerindo que, como os humanos, os polvos podem sonhar.

"Os polvos são únicos em termos de complexidade comportamental e neurológica", disse à AFP Sidarta Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coautora do estudo.

Os seus cérebros são mais complexos do que os de todos os invertebrados, realçou, "mas ainda, assim, são muito diferentes de nós".

Para estudar seu sono, os cientistas observaram quatro polvos em aquários ao longo de vários dias.

Durante as fases de "sono calmo", os polvos ficavam imóveis, de cor pálida e com os olhos semicerrados.

No "sono ativo", ao contrário, mudaram de cor, contraíam-se e seus olhos moviam-se.

A fase de silêncio durou seis a sete minutos, antes de ser seguida por um ciclo ativo de cerca de 40 segundos, as duas sucedendo a cada ciclo.

No total, os polvos dormiram cerca de um quarto do dia.

Os cientistas realizaram vários testes para verificar se o polvo dormia bem durante essas fases, disse à AFP Sylvia Medeiros, principal autora do estudo.

O primeiro teste, transmitido em vídeo, um caranguejo passa perto do polvo. "Quando estão acordados, como o caranguejo é a presa, eles tentam atacar", disse a cientista. O que não aconteceu durante as duas supostas fases do sono.

Da mesma forma, os polvos não reagiam aos golpes de martelos de borracha no seu aquário, ao contrário de quando estavam acordados.