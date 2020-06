© Reprodução de capa do jornal USA Today.

"Espanha reabrirá as fronteiras dia 21, salvo com Portugal".... É a manchete do Diário de Sevilha e de outros jornais do sul de Espanha...

Também está no catalão La Vanguardia, mas aí sem referência a Portugal na manchete... diz... "O governo avança para 21 de junho a abertura para turistas da União Europeia"... no subtítulo lá aparece a referência à fronteira portuguesa que se abrirá a 1 de julho. Na fotografia de capa, aparece um homem de punho erguido sobre um fundo em chamas: "os protestos contra o racismo incendeiam-se por outra vítima"... é o caso da morte de um homem abatido pela polícia - e pelas costas - em Atlanta... ainda na primeira do la Vanguardia, a entrevista a um grande historiador,, Timothy Snyder... "Trump é um oligarca que quer ser como Putin"...

No La Razón há uma sondagem que põe o PP de Pablo Casado com o mesmo numero de deputados que o PSOE de Pedro Sanchéz... e apenas a 200 mil votos de diferença... escreve em título o jornal que a guinada ao centro penaliza o Cuidadanos...

"O rendimento mínimo espanhol é um bom instrumento pela igualdade", palavras da diretora geral do FMI, Kristalina Georgieva, que fazem a manchete do EL País...

A foto na capa do El País é de Rodrigo Abad, da Associated Press, que captou uma imagem do interior da catedral de Lima, no Perú. Os bancos da igreja estão vazios de pessoas e cheios delas ao mesmo tempo.

São fotografias de vítimas da covid-19... ilustra a reportagem cujo título aparece em baixo... "as bandeiras brancas da fome no Perú".. a pandemia põe e a nu as carências sanitárias e sociais do país...

No ABC vemos Nicolás Maduro, o homem que manda na Venezuela a falar ao ouvido de um colaborador... o título em manchete é: "O Chavismo financiou o Movimento 5 Estrelas"... o governo venezuelano enviou três milhões e meio de euros ao consulado venezuelano de Milão em 2010 para apoiar o Movimento 5 Estrelas, de acordo com um relatório da inteligência militar.

No Fígaro, em França, o presidente francês aparece na capa, a fazer o discurso que foi emitido ontem à noite: "França passa ao verde, Macron esboça um novo caminho".

No La Libre, da Bélgica, também aparece Macron, que procura dar um novo fôlego ao seu mandato de cinco anos... mas a manchete é com um carro a circular e um polícia de máscara que ilustram a notícia que leva como título uma pergunta: "onde vão os belgas poder encontrar-se esta segunda-feira?"...

No le Temps da Suiça, contas feitas, "Europa: uma reabertura desordenada"... opinião de relógio suíço, pois claro...

No Jornal de Angola, leio... "cidadãos presos ilegalmente terão direito à indemnização"... há também a notícia de mais duas infeções da Rússia... Angola tem 140 casos positivos e seis mortes... 61 doentes recuperados... 73 pacientes ativos e internados.

O jornal australiano "West Australian" conta a história de um ator no corredor da morte... na China. Karm Gilespie foi condenado á morte por tráfico de droga. O jornal recorda a participação recorrente do ator numa série de êxito lá na Austrália, Blue Heelers. O apelo ao perdão para o ator está também na capa de outro jornal australiano, o Herald Sun.

No Shangai Daily, "Pequim: casos fazem disparar receios de ressurgimento de um novo surto"... No China Daily, "Pequim vira rapidamente para refrear novos casos de Covid".

No jornal O Dia, no Brasil, a foto de capa é de um ataque cometido por um alegado grupo de extrema-direita contra a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, Sábado à noite, em concreto contra o Supremo Tribunal Federal, atualmente em guerra de palavras com a presidência da república... O Supremo reage a ataque e diz que jamais se sujeitará a ameaça". O Presidente do Tribunal, Dias Toffoli, afirma que o ato de sábado "simboliza um ataque a todas as instituições democraticamente constituídas"...O Ministério Público Federal abriu inquérito para identificar responsáveis e ontem um deles já foi preso em Brasília.

O USA Today diz que o novo registo eleitoral mergulha - isto é, afunda, diminui drasticamente - em tempo de pandemia... também na primeira deste diário norte-americano: "A morte de George Floyd desmascara o passado da cidade"... Mineápolis há muito é considerada uma capital cultural e progressiva... A morte de George Floyd traz à luz uma menos conhecida história de racismo na cidade.