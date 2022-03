Óscares: "CODA" e "Dune" são os vencedores da noite. Jane Campion vence Melhor Realização

Jane Campion é a segunda mulher consecutiva a vencer o Óscar de Melhor Realização © David Swanson/EPA

Com alguma surpresa, o filme "CODA" venceu o Óscar de Melhor Filme. A película dirigida por Sian Heder e distribuída pela Apple TV+ bateu a concorrência de "O Poder do Cão", que era apontado como favorito.

A realizadora e argumentista do filme venceu ainda o prémio para o Melhor Argumento Adaptado, enquanto Troy Kotsur foi considerado o Melhor Ator Secundário pelo papel de Frank Rossi em "CODA". Kotsur é o primeiro ator surdo a conquistar um Óscar.

Apesar das 12 nomeações à partida, "O Poder do Cão" apenas se pôde contentar com uma estatueta dourada. Jane Campion venceu o Óscar de Melhor Realização, tornando-se a terceira mulher a consegui-lo e a segunda consecutiva, depois de Chloé Zhao ter vencido em 2021.

Kennet Branagh venceu o Óscar de Melhor Argumento Original, com "Belfast".

Outro dos principais vencedores da noite foi "Dune". O filme realizado por Denis Villeneuve conquistou seis prémios. Além de Greig Fraser receber o Óscar de Melhor Fotografia e Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer o de Melhores Efeitos Visuais, o filme conseguiu a Melhor Edição, para Joe Walker, a Melhor Banda Sonora Original, para Hans Zimmer, o Melhor Som, para Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill e Ron Bartlett e o Melhor Design de Produção, para Patrice Vermette e Zsuzsanna Sipos.

Na interpretação, Jessica Chastain venceu o Óscar de Melhor Atriz, pelo papel de Tammy Faye Bakker em "The Eyes of Tammy Faye". O Melhor Ator foi Will Smith, no papel de Richard Williams em "King Richard". Ariana DeBose, com o papel de Anita em "West Side Story", venceu o prémio de Melhor Atriz Secundária. Esta premiação acontece 60 anos depois de Rita Moreno ter ganho o mesmo prémio com o mesmo papel na primeira versão da história lançada em 1961.

Will Smith protagonizou um dos momentos da noite, num momento de aparente com Chris Rock. O também ator e humorista subiu ao palco para entregar o Óscar de Melhor Documentário ("Summer of Soul") e fez algumas piadas. Uma dessas piadas teve como alvo a mulher de Smith, Jada Pinkett-Smith, sugerindo que aparecesse numa sequela de "G.I. Jane" por causa da falta de cabelo. Will Smith levantou-se, dirigiu-se a Chris Rock e agrediu-o no rosto, sentando-se depois a gritar: "Mantém o nome da minha mulher fora da p*** da tua boca."

De acordo com correspondente da revista Hollywood Reporter Scott Feinberg, Will Smith parecia estar em lágrimas durante o intervalo, quando era confortado por Danzel Washington e Tyler Perry.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will"s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2 - Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022

Entretanto, a Academia reagiu ao acontecimento no Twitter: "A Academia não tolera violência de qualquer forma. Esta noite, temos o prazer de celebrar os vencedores dos 94.º prémios da Academia, que merecem este momento de reconhecimento dos seus parceiros e dos amantes de cinema em todo o mundo."

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. - The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Conheça a lista completa dos vencedores:

Melhor Realização: Jane Campion - "O Poder do Cão"

Melhor Atriz: Jessica Chastain - "The Eyes of Tammy Faye"

Melhor Ator: Will Smith - "King Richard"

Melhor Ator Secundário: Troy Kotsur - "CODA"

Melhor Atriz Secundária: Ariana DeBose - "West Side Story"

Melhor Argumento Original: "Belfast"

Melhor Argumento Adaptado: "CODA"

Melhor Cinematografia: "Dune"

Melhor Montagem: "Dune"

Melhor Filme Internacional: "Drive my Car"

Melhor Documentário em Longa-Metragem: "Summer of Soul"

Melhor Documentário em Curta-Metragem: "The Queen of Basketball"

Melhor Filme de Animação: "Encanto"

Melhor Curta-Metragem de Animação: "The Windshield Wiper"

Melhor Curta-Metragem: "The Long Goodbye"

Melhor Banda Sonora Original: "Dune" - Hans Zimmer

Melhor Canção Original: "No Time to Die" de Billie Eilish - ("007: No Time to Die")

Melhor Direção de Arte: "Dune"

Melhor Guarda-Roupa: "Cruella"

Melhores Efeitos Especiais: "Dune"

Melhor Som: "Dune"

Melhor Maquilhagem e Cabelo: "The Eyes of Tammy Faye"