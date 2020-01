Óscares sem apresentador em 2020

© AFP

Pelo segundo ano consecutivo, os Óscares não terão um apresentador. A televisão ABC, que tem a cargo a transmissão, justifica a ausência o com o facto de no ano passado a cerimónia ter tido mais telespetadores que em edições anteriores.

Não há apresentador, mas diz a ABC, haverá "muita música, comédia e estrelas de Hollywood".

Já em 2019, a cerimónia dos Óscares não tinham tido um anfitrião, depois do convite feito a Kevin Hart, ter sido retirado após terem sido encontradas antigas publicações no Twitter feitas pelo ator, com conteúdo considerado homofóbico.

No ano passado, as audiências aumentaram, mas nem todas as edições dos Óscares feitas sem apresentador, tiveram os mesmos resultados.

Há mais de 30 anos que Hollywood não tinha duas cerimónias seguidas sem anfitrião.