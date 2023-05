OSCE apela a cooperação mais estreita com ONU para "chegar à paz" na Ucrânia

O presidente em exercício na OSCE e atual ministro dos Negócios Estrangeiros da Macedónia, Bujar Osmani © Dumitru Dory/EPA

A Organização de Segurança e Cooperação Europeia (OSCE) apela a uma cooperação mais estreita com a ONU para tentarem acabar com a guerra na Ucrânia. Numa altura em que as duas organizações assinalam 30 anos de cooperação, o presidente em exercício na OSCE e atual ministro dos Negócios Estrangeiros da Macedónia, Bujar Osmani, traçou um retrato da situação no velho continente, dando particular destaque ao conflito na Ucrânia.

"Apelo a que se procure rapidamente chegar à paz. Uma guerra terrível acontece no nosso quintal, na Europa, na zona da OSCE. As possíveis consequências desta guerra são graves e ameaçam a paz e estabilidade globais", afirmou Bujar Osmani.

Presidente da OSCE desde janeiro, Bujar Osmani lembrou que a ONU foi criada para evitar conflitos depois da II Guerra Mundial e que a OSCE tem como objetivo garantir a estabilidade e cooperação através da confiança e do diálogo. No entanto, deixou uma dúvida: onde estão essas metas agora?

"Respeitámos os princípios e valores que nos comprometemos a cumprir? A estabilidade foi destruída, perdeu-se a confiança enquanto a cooperação quase não existe. O diálogo, se é que ainda há algum, está cada vez mais envenenado", questionou o presidente da OSCE.

O também ministro dos Negócios Estrangeiros da Macedónia do Norte diz que perante as dificuldades, a Organização de Segurança e Cooperação Europeia e as Nações Unidas devem cooperar ainda mais.

"A ONU e a OSCE devem permanecer juntas e trabalhar de forma determinada na procura da paz porque nenhuma organização o consegue fazer sozinha. Só através da colaboração e apoio mútuo podemos criar um mundo seguro e próspero para todos", alertou.

E num momento em que o mundo enfrenta desafios sem precedentes, Bujar Osmani diz que as duas organizações devem acompanhar as mudanças.

"À medida que os desafios de segurança evoluem, a natureza de cooperação da OSCE com a ONU também deve evoluir. Devemos ser mais pragmáticos e orientados para a ação. Nos 30 anos que passaram, as duas organizações construíram uma coordenação muito estreita em termos operacionais. Agora precisamos de estreitar ainda mais essas relações", acrescentou Bujar Osmani.

Para o presidente da OSCE em exercício, a política existe para defender os interesses dos povos e, por isso, os políticos não podem ficar parados. Além disso, defende que nunca foi tão importante dar prioridade ao bem estar das populações e ouvir os apelos à justiça, liberdade e dignidade.

