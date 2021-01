Ossoff vence republicanos na Geórgia e dá controlo do Senado aos democratas

O democrata Jon Ossoff © EPA

O democrata Jon Ossoff venceu as eleições especiais para o Senado dos EUA na Geórgia com 50,28% dos votos, ao bater o senador republicano David Perdue, que ficou com 49,72%. Este norte-americano de 33 anos, chefe de uma produtora de vídeos e que nunca tinha ocupado cargos públicos, derrotou um republicano que, recentemente, completou o primeiro mandato como senador.

Com um par de vitórias históricas esta quarta-feira, os democratas conquistaram o controlo do Senado neste estado norte-americano, assegurando magras maiorias nas duas câmaras do Congresso para o presidente eleito Joe Biden.

Além de Jon Ossoff, também o democrata Raphael Warnock derrotou a senadora Kelly Loeffler, tornando-se o primeiro democrata negro eleito para o Senado do Sul.