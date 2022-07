As reações à morte de José Eduardo dos Santos e a emissão especial da TSF

© Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF com Lusa 08 Julho, 2022 • 13:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, morreu esta sexta-feira aos 79 anos em Barcelona após doença prolongada.

Pela emissão especial da TSF passaram a antiga diplomata e eurodeputada Ana Gomes, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros António Monteiro e o diretor-adjunto e editor de Internacional da TSF, Ricardo Alexandre.

Ouça aqui, na íntegra, a emissão especial da TSF sobre a morte de José Eduardo dos Santos. 00:00 00:00

O antigo Presidente da Angola estava há duas semanas internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona. Em comunicado, o executivo angolano apresenta "profundos sentimentos de pesar" à família e apela "à serenidade de todos neste momento de dor e consternação".

Filha escreve nas redes sociais que "os pais nunca morrem"

Tchizé dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, escreveu nas redes sociais que "os pais nunca morrem" e "vivem para sempre" nos filhos.

"Os pais nunca morrem porque são o amor mais verdadeiro que os filhos conhecem em toda a vida. Eles vivem para sempre dentro de nós", escreveu Tchizé dos Santos na rede social Instagram, numa mensagem acompanhada por uma colagem de fotografias antigas da família.

Mira Amaral recorda "comportamento sereno e frio"

O antigo ministro e líder do Banco BIC, Luís Mira Amaral, recordou o antigo Presidente angolano como uma pessoa com um "comportamento bastante sereno e frio".

Contactado pela Lusa, Mira Amaral respondeu que apenas esteve com José Eduardo dos Santos uma vez: "Apenas o cumprimentei uma vez, quando ele veio em visita oficial a Portugal, numa receção no Palácio da Ajuda [Lisboa] a convite do então Presidente da República, Cavaco Silva, (...), mas nunca conheci o senhor".

No entanto, o economista recordou a "longa duração" do mandato do antigo chefe de Estado angolano. "Acho que teve um comportamento bastante sereno e frio quando o líder da UNITA [Jonas Savimbi] desapareceu. Ele foi bastante frio na gestão das coisas em nome da paz. Teve esse comportamento bastante positivo nessa fase", disse.

"Hoje também não podemos esquecer o ditador"

O presidente do Chega endereçou os seus sentimentos à família de José Eduardo dos Santos, mas considerou que o ex-Presidente de Angola foi "um ditador" e um dos "principais responsáveis pelo enorme empobrecimento do povo angolano".

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, André Ventura apresentou os seus "sentimentos à família de José Eduardo dos Santos e também ao povo angolano" pela morte de José Eduardo dos Santos, aos 79 anos, após doença prolongada.

"Acompanhamos nesse sentido o luto da família e do povo angolano, que saudamos", afirmou.

Morte do "chefe da nomenclatura" angolana

O socialista e ex-ministro da Cultura João Soares lamentou a morte de José Eduardo dos Santos, considerando que foi "o chefe da nomenclatura cleptocrática" durante muitos anos.

"Teve os melhores cuidados médicos, sobretudo fora de Angola, porque infelizmente a Angola que ele e o João Lourenço deixam, eles são inseparáveis apesar do drama 'shakespeariano' entre eles, é uma Angola onde ninguém pode ter um tratamento médico decente, nem sequer a nomenclatura cleptocrática que governa Angola há 48 anos", disse à agência Lusa.

Segundo o socialista, José Eduardo dos Santos foi "o chefe desta nomenclatura durante muitos anos" que passou o poder a João Lourenço, atual Presidente, uma vez que "nunca houve eleições livres em Angola".

João Soares criticou também a educação em Angola ao considerar que "é uma desgraça" e lamentar que "a maior parte da nomenclatura" venha estudar para o estrangeiro, nomeadamente para Portugal.

O antigo ministro da Cultura disse igualmente que "não há o mínimo de segurança social em Angola", frisando que "basta lá ir por uma semana para perceber o desastre de país que é", apesar de ter "todas as condições para ser um dos mais produtivos".

"Eles [José Eduardo dos Santos e João Lourenço] são o poder de uma cleptocracia há 50 anos, eles vão ultrapassar o tempo que durou a ditadura do Estado novo em Portugal e foi uma conjugação de métodos entre aquilo que foram os métodos de Salazar e do Marcelo Caetano e os métodos dos países comunistas", precisou.

João Soares recordou ainda que José Eduardo dos Santos e João Lourenço foram educados "pela escola salazarista no tempo em que eram mais jovens, e pela escola comunista, quando foram para o exílio".

Martins da Cruz realça transformação de Angola em "potência regional"

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português António Martins da Cruz salientou que o ex-Presidente angolano soube ganhar a paz após a guerra civil e transformou Angola numa potência de África.

"José Eduardo dos Santos foi um grande presidente angolano e africano, porque ganhou a longa guerra civil - de 1975 até 2002 -, mas a seguir soube ganhar a paz, ou seja, integrar os generais e oficiais da Unita nas Forças Armadas de Angola e chamar vários membros da Unita para o seu próprio governo. Transformou Angola numa potência regional e marcou o tempo angolano e o tempo africano", afirmou.

Em declarações à Lusa, o antigo diplomata assinalou que José Eduardo dos Santos "soube construir uma democracia" e que Angola pode ser "um exemplo" para outras nações africanas.

Enfatizando a criação de "um sistema partidário que funciona" e "eleições que são fiscalizadas por observadores internacionais", Martins da Cruz recordou as "dezenas de vezes" que esteve com o antigo chefe de Estado angolano, destacando ainda ter sido "o único português convidado para o último aniversário" celebrado durante a sua presidência.

"Tinha um enorme respeito por Portugal. Sabia exatamente qual era o papel que tínhamos desempenhado para a paz em Angola durante as negociações de paz e respeitava muito as relações com Portugal. Soube sair como presidente e saiu de Angola para não se meter no dia a dia da governação. O atual presidente, João Lourenço, foi o seu último ministro da Defesa e creio que até aí teve um papel para preservar o equilíbrio político e a paz", acrescentou.