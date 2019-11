Oxford escolhe "emergência climática" para Palavra do Ano 2019

Ano ficou marcado por manifestações em prol do clima © Sergio Moraes/Reuters

A Palavra do Ano 2019 escolhida pelos Dicionários de Oxford foi "emergência climática", revelou na quinta-feira esta componente da editora da Universidade homóloga.

A Palavra Oxford do Ano "é uma palavra ou expressão que reflete o espírito, o ambiente, a preocupação do ano que acaba e tem um potencial de duração em termos de importância", explicou a instituição.

Em comunicado colocado no seu sítio na internet, os Dicionários de Oxford definiram emergência climática como "uma situação na qual é requerida uma ação urgente para reduzir ou parar as alterações climáticas e evitar os resultantes danos ambientais potencialmente irreversíveis".

A entidade invocou também o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, que considerou esta "a questão definidora (do nosso tempo)".

Foi ainda adiantado que, em 2019, o uso da palavra "emergência" associado a "clima" representou uma nova tendência no uso da primeira, uma vez que em 2018 era mais associada a "saúde", "hospital" e "família".

Para exemplificar esta tendência, a entidade mencionou o exemplo do diário The Guardian, que alterou a forma como noticia os assuntos ambientais, passando a empregar termos como "emergência, crise ou rutura climática" para descrever o impacto generalizado das mudanças no clima.

Os Dicionários de Oxford citaram "a editora do Guardian, Katharine Vine, que realçou a mudança de terminologia do seu meio, dizendo: 'Queremos garantir que estamos a ser cientificamente exatos, ao mesmo tempo que comunicamos com os leitores de forma clara sobre este importante assunto'".