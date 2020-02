"Paciência de chinês." Já lá vão cinco semanas de bloqueio em Wuhan

João Pedrosa vive em Wuhan © Cortesia João Pedrosa

Faz esta quinta-feira cinco semanas que, devido ao surto da epidemia do novo coronavírus, foi imposto o bloqueio da cidade de Wuhan. Há cinco semanas que eu e os meus 11 milhões de vizinhos nos mantemos retidos em casa à espera que esta "árvore de raízes amargas floresça e dê frutos".

Uma das palavras que se tem manifestado mais recorrentemente nos meus pensamentos talvez tenha seja a palavra "paciência". E dadas as circunstâncias, claro está que a expressão "paciência de chinês", de uso tão popular em Portugal, não poderia deixar de se apresentar.

Já foram muitas as vezes que na minha vida a utilizei, mas devo confessar que até agora nunca soube qual a razão da associação tão específica do vocábulo "paciência" ao povo chinês. Procurei agora fazê-lo, e gostei particularmente de uma que está relacionada com o caráter chinês, que é utilizado para representar esta palavra. O caráter é constituído por duas palavras: uma é a expressão "punhal afiado" (parte superior do caráter) e a outra é o termo "coração" (parte inferior do caráter).

Caráter chinês que significa "paciência" © DR

Culturalmente o povo chinês, e por respeito, prefere sempre ficar "calado" e não expressar o que lhe "vai no coração" assegurando assim que outro não será prejudicado ou venha a "perder a face". Um "coração" que suporta um "punhal afiado" conseguirá aguentar tudo.

Sem dúvida que para o povo chinês "paciência" é uma arte de sofrer sem perder a compostura. Confúcio afirmou que "a paciência é uma árvore de raízes amargas e de frutos doces". Eu espero pacientemente a confirmação desta citação.

João Pedrosa, em Wuhan (27 de Fevereiro de 2020, Dia Internacional do Urso Polar - talvez um dos animais mais pacientes ainda à face da terra)