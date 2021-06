Pacto fiscal mundial pode não apanhar impostos da Amazon

© Reprodução parcial da capa do jornal The Guardian

"Teletrabalho... obrigado patrão?" O Libération faz a pergunta no tema que ocupa toda a primeira página com uma jovem sentada numa cadeira de jardim... vemos um relvado enorme... no texto, escreve-se: "a partir desta quarta-feira, o protocolo nacional de saúde entre empresas deixa de prever, de facto, que "o tempo de trabalho efetuado em teletrabalho seja pago a 100% para os trabalhadores que podem desempenhar todas as tarefas à distância", com um dia de semana no local de trabalho autorizado. Essa medida, tomada em 29 de outubro, na sequência das várias postas em prática para conter as sucessivas ondas da Covid-19, "está a chegar ao fim".

No Fígaro... reforma das pensões de reforma... "Macron na hora da escolha"! O Presidente da República aproveitou a primeira etapa da viagem por França para lançar os holofotes sobre essa reforma explosiva. Estava no centro do projeto presidencial e foi prejudicada por protestos e pela Covid. "Terei que tomar decisões nas próximas semanas, algumas difíceis", alertou o chefe de Estado. "Nada está excluído", acrescentou.

A Europa renova o seu arsenal fiscal para a recuperação, podemos ler na primeira página do El País... A União Europeia entra numa nova era fiscal. Bruxelas espera realizar a primeira emissão de dívida conjunta da sua história neste mês para financiar o fundo de recuperação. Além disso, criou o Ministério Público Europeu para processar crimes contra os interesses financeiros do clube europeu. E uma nova diretriz vai forçar as grandes empresas a discriminar a conta fiscal país por país para evitar fugas. Já volto a este assunto...

Para já, ainda em Espanha... no ABC... "Marrocos veta portos espanhóis na Operação Passagem do Estreito". Os cidadãos marroquinos que desejem regressar ao seu país neste verão poderão fazê-lo, mas não através dos portos espanhóis. O Governo de Marrocos, em plena crise diplomática aberta com a Espanha, anunciou que este ano não há Operação Passagem do Estreito...

Na Alemanha, o Hamburger Morgen Post escreve... Lukas Nmecha leva a Alemanha ao título europeu. Campeão europeu! Graças à vitória por 1-0 sobre Portugal, a seleção nacional jovem conquistou o título europeu pela terceira vez depois de 2009 e 2017. O golo de ouro do dia foi marcado por um miúdo do Hamburgo: Lukas Nmecha que jogou muito bem todo o torneio.

No Reinische Post, Correio do Reno, a "CDU mantém AfD à distância"...

No jornal diário da Deutsch Welle, lemos CDU ganha impulso com vitória surpresa... A combalida União Democrática Cristã (CDU), o partido de Angela Merkel, dificilmente poderia ter pedido uma plataforma de lançamento melhor para as eleições gerais de setembro do que a vitória surpreendentemente retumbante no estado de Saxónia-Anhalt, no leste do país. Depois de as sondagens pesquisas nos últimos dias terem colocado o partido de centro-direita numa corrida taco a taco com a Alternativa para a Alemanha de extrema-direita (AfD), a CDU obteve 16 pontos percentuais de vantagem no dia da eleição, de acordo com a projeção resultados, com 37% dos votos - 7 pontos a mais do que na eleição estadual de 2016. Os 21% da AfD deixam o partido mais de 3 pontos abaixo do resultado de 2016 no estado e uma deceção para um partido que se posicionou como a casa do eleitor de protesto anti sistema no leste da Alemanha.

Guardian, Reino Unido ... Acordo global pode tirar a Amazon do controlo de impostos, dizem especialistas. A Amazon pode escapar de pagar impostos significativamente mais altos nalguns dos seus maiores mercados, a menos que os líderes mundiais consigam ainda tapar um grande buraco num acordo global histórico, alertam alguns especialistas. Os dois "pilares" do acordo fariam as empresas pagar uma percentagem dos lucros em mercados onde realizam grandes vendas, além de estabelecer um imposto mínimo global sem precedentes. No entanto, um comunicado dos ministros do G7 disse que preveem que o primeiro pilar se aplique apenas ao "lucro superior a uma margem de 10% para as maiores e mais lucrativas empresas multinacionais", uma restrição que poderia excluir a Amazon. A Amazon tem um valor de mercado de 1,6 trilião mas a margem de lucro em 2020 foi de apenas 6,3%. A empresa de Jeff Bezos administra o negócio online com margens de lucro muito baixas, em parte porque reinveste pesadamente, e em parte para ganhar participação de mercado. Richard Murphy, professor visitante de contabilidade na Sheffield University Management School, disse que o limite de lucros de 10% era "inapropriado" devido aos diferentes modelos de negócios para diferentes empresas e acrescenta que as abordagens atuais para relatar os lucros em cada país são "facilmente manipuladas".

União Afri­ca­na exal­ta lu­ta con­tra a cor­rup­ção em An­go­la... Manchete do Jornal de Angola... Comissão do Direito Internacional da União Africana (AUCIL) felicitou o Governo angolano pelos seus esforços na luta contra a corrupção e pela consolidação da democracia constitucional no país.