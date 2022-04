Página na internet da rádio francesa RFI bloqueada na Rússia

O regulador russo não especificou a razão do bloqueio © Maxim Shipenkov/EPA

A página na internet da rádio francesa RFI, que transmite notícias em cerca de 15 línguas, incluindo russo, foi bloqueada na Rússia, noticiou esta sexta-feira a France-Presse (AFP).

O site www.rfi.fr passou a estar na lista de sites bloqueados na Rússia pelo regulador de telecomunicações Roskomnadzor, segundo constataram jornalistas da agência de notícias, que apenas conseguem aceder aquele site através de uma rede privada virtual (VPN).

O regulador russo não especificou a razão do bloqueio, dizendo apenas que foi um pedido do gabinete do procurador-geral russo.

Financiada pelo Estado francês, a RFI tem dezenas de correspondentes em todo o mundo, bem como um serviço de língua russa sediado em França.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de fevereiro, as autoridades russas intensificaram a pressão sobre os meios de comunicação social independentes e críticos do Kremlin no país.

Dezenas de páginas de internet de comunicação social russos e estrangeiros, incluindo a BBC, foram bloqueados na Rússia.

Também redes sociais como o Twitter, Facebook e o Instagram foram suspensas no território russo. A Federação Russa aprovou uma lei que pune com até 15 anos de prisão a publicação de informação sobre o conflito que seja considerada falsa pelas autoridades.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para os países vizinhos. A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

