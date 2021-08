Pai de Britney Spears renuncia tutoria da artista ao fim de 13 anos

Aos 39 anos, Britney Spears "não pode dispor livremente do seu dinheiro ou assinar nenhum documento" © AFP

O pai de Britney Spears, Jamie Spears, concordou em renunciar à tutoria da artista, que exerceu durante mais de 13 anos, assumindo o controlo do património financeiro e aspetos da vida pessoal.

De acordo com documentos entregues esta sexta-feira no Tribunal Superior de Justiça de Los Angeles, o advogado do pai da artista confirma que Jamie Spears concorda em confiar a função a outra pessoa.

"No entanto, embora Jamie Spears seja alvo de ataques injustificados incessantemente, ele não acredita que uma batalha pública com a sua filha pelos serviços como tutor seja o melhor para ela", referem os documentos, cujo conteúdo foi divulgado inicialmente pelo 'site' norte-americano especializado na área do entretenimento TMZ e depois confirmado pela revista Variety.

A artista luta pelo fim da tutoria desde 2008.

Em fevereiro, a vida de Britney Spears voltou à esfera pública com o lançamento do documentário "Framing Britney Spears", focado na trajetória da cantora norte-americana, incluindo os momentos de maior popularidade e os acontecimentos que levaram a que a sua vida passasse a ser controlada pelo pai.

Aos 39 anos, Britney Spears "não pode dispor livremente do seu dinheiro ou assinar nenhum documento sem autorização prévia, o que a levou a uma árdua batalha judicial contra o pai". O trabalho do The New York Times "explora a base legal da tutela, assim como os requisitos que devem cumprir tanto Spears como os tutores designados pelo tribunal".

Britney Spears estreou-se oficialmente em 1999 quando editou o álbum "...Baby One More Time", que vendeu mais de cem milhões de exemplares em todo o mundo.

Na sequência do documentário "Framing Britney Spears", tornaram-se virais movimentos para pedir a "libertação" da artista do controlo do pai ("#FreeBritney") e para levar a que quem a criticou e julgou, na altura, viesse agora pedir desculpa.

Sendo uma das artistas que mais venderam no virar do século, a norte-americana é a intérprete de temas como "Oops!... I Did It Again", "Toxic" e "Womanizer".