Pai e filho detidos por suspeita de homicídio de jovem afro-americano nos EUA

As autoridades do estado norte-americano da Geórgia detiveram na quinta-feira dois homens, pai e filho, acusados de matarem em fevereiro um jovem afro-americano que praticava desporto por, alegaram, acreditarem que era um ladrão.

A dupla detenção ocorreu depois de um advogado ter divulgado um vídeo do incidente na terça-feira, com as imagens a provocarem indignação no país.

Os detidos, Gregory McMichael, de 64 anos, e o filho Travis, de 34, ambos brancos, são acusados de matarem a tiro Ahmaud Arbery, de 25 anos, negro, num bairro residencial da cidade costeira de Brunswick a 23 de fevereiro.

No vídeo, gravado com um telemóvel por um colega dos suspeitos, Arbery é visto a correr por uma rua. Então o jovem encontra um camião parado e Travis McMichael, que era o motorista, avança.

É nesse momento que se ouvem três disparos e o jovem negro cai no chão. O pai de McMichael, também armado, testemunhou o que aconteceu, em pé, junto à viatura.

Segundo as declarações de McMichael à polícia, após o evento, os dois tinham perseguido o jovem e disparam sobre ele porque acreditavam que se tratava de um ladrão. No entanto, a família Arbery garantiu que o jovem, ex-jogador de futebol, praticava apenas desporto.

"É uma pena que tenha demorado mais de dois meses para prender os executores de Ahmaud Arbery, mas antes tarde do que nunca", disse o advogado da família da vítima, Benjamin Crump, em comunicado.

A divulgação do vídeo gerou grande indignação nos Estados Unidos, um país onde o racismo ainda está presente.

Apesar das medidas de contenção em vigor devido à pandemia de Covid-19, houve alguns protestos nos quais se exigiu justiça para Arbery.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou a morte do jovem como "algo muito triste", enquanto o governador da Geórgia, Brian Kemp, descreveu o que foi visto no vídeo como "absolutamente horrendo".