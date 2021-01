Pais suiços em 'burnout', Espanha e a terceira vaga, crise política em Itália

© Reprodução parcial da capa do diário Le Temps

No diário ABC, a saída do governo do ministro da Saúde... o ministro Illa vai embora no pior momento e com a reprovação do Congresso, com críticas de sócios do governo e oposição... Illa vai ser candidato à liderança do governo da Catalunha nas próximas eleições regionais, na lista do Partido Socialista catalão...

No La Vanguardia acrescenta-se que as críticas se devem ao facto de Illa não ter ido ao parlamento antes de sair do governo... Neste jornal, lemos na manchete que o atraso da Pfizer trava, põe a seco, a vacinação na Catalunha...

"Quase confinados", diz a manchete do Voz da Galiza...

A Espanha está no pico da terceira vaga, diz o la Razón que cita um médico a dizer que "é aterrador; entram três doentes de covid por hora na unidade de cuidados intensivos"... Bruxelas suspeita de fraude na repartição das vacinas que são desviadas para outros países...

A União Europeia pede que sejam isoladas zonas com incidência de quase toda a Espanha, podemos ler na manchete do El País... a Comissão Europeia propõe e Madrid endurecer restrições.... Impedir viagens não essenciais se a taxa de casos ultrapassa os 500 por cem mil habitantes.... Só Canárias e Navarra iludiriam as restrições... A Espanha teve recorde de casos no fim-de-semana: 93: 822.

Conte demite-se hoje para liderar um terceiro governo em Itália, está também na primeira do El País...

É manchete no Corriere della Sera: Conte demite-se e tenta novamente... o Libero chama-lhe "um homem só em desordem"... no 24 Ore: Conte, hoje a demissão para tentar o terceiro, o terceiro executivo que irá liderar... o presidente da associação patronal, diz que falta força para reformas...

No Le Monde, em França, no topo da primeira página: "violências sexuais: a grande libertação da palavra"... o caso dos abusos que terão sido cometidos pelo constitucionalista Olivier Duhammel já deu azo ao movimento #meetooinceste ... incesto... há a tomada de consciência de que se trata de um fenómeno societal, transversal a toda a sociedade... o presidente Macron diz-se disposto a ouvir e adaptar a lei, para "punir os criminosos pelos seus atos passados e impedir que voltem a acontecer".

Quem tem ambições de chegar ao palácio do Eliseu aparece em destaque no diário belga La Libre: Anne Hidalgo, depois da câmara de Paris, o Eliseu?

No La Libre, lemos também que uma em cada três empresas está ameaçada de falência na Bélgica...

No Le Temps da Suiça: "Covid: aviso de burnout parental"... há um estudo sobre "esgotamento" nervoso dos pais e mães durante a situação pandémica, o estudo foi feito em 42 países, mas sobre os pais suiços, indica que 5% estão em burnout...

Na Folha de São Paulo, "atrás na vacinação, Bolsonaro agora faz afago na China"... pressionado, presidente muda de tom e agradece a Pequim por ter liberado as exportações de Coronavac. Por aqui também se lê que Biden vai voltar a restringir viagens ao Brasil e Europa... UE quer estabelecer quarentena a oriundos do território brasileiro... Contra variantes, países europeus exigem uso de máscara mais eficaz...

Ao falar no Fórum de Davos, este ano virtual, o presidente chinês Xi Jinping ataca a guerra fria 2.0 e faz defesa do multilateralismo... defende ação comum contra o vírus e clima, escrevem em manchete o Shangai Daily e o China Daily... o Global Times chama ao líder "o campeão do multilateralismo inclusivo em Davos"...

Vai investir 190 milhões de dólares... uma multinacional do Dubai vai gerir o porto de Luanda, está na manchete do jornal de Angola.