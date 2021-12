"É inevitável." Países Baixos em confinamento a partir de domingo

As lojas, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros vão fechar entre domingo, 19 de dezembro, até 14 de janeiro © Ramon Van Flymen/EPA

Por Cátia Carmo 18 Dezembro, 2021 • 19:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Países Baixos vão entrar em confinamento a partir de domingo, durante o período de Natal e Ano Novo, para tentar impedir a propagação da nova variante Ómicron no país.

"Os Países Baixos vão voltar ao confinamento a partir de amanhã. É inevitável com a quinta vaga e com a Ómicron a espalhar-se ainda mais depressa do que temíamos. Agora devemos intervir por precaução", anunciou este sábado o primeiro-ministro Mark Rutte.

As lojas, restaurantes, bares, cinemas, museus e teatros vão fechar entre domingo, 19 de dezembro, até 14 de janeiro. Já as escolas devem fechar até 9 de janeiro.

O número de pessoas que as famílias podem receber em casa no Natal também foi reduzido de quatro para dois, com exceção apenas para o dia de Natal, 25 de dezembro. As autoridades de saúde dos Países Baixos preveem que a Ómicron supere a variante Delta e se torne dominante no país até ao final deste ano.

Os casos de Covid-19 são em maior número entre os alunos do ensino básico, indicaram as autoridades sanitárias. As restrições de combate à pandemia de Covid-19 impostas pelo governo neerlandês são cada vez mais impopulares, tendo originado motins em cidades como Roterdão e Haia durante várias noites em novembro.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19