Países Baixos. Mark Rutte quer discutir o plano de recuperação e adiar formação de governo

Mark Rutte, atual primeiro-ministro © AFP

Por João Francisco Guerreiro 17 Março, 2021 • 07:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta quarta-feira, encerram as urnas nas eleições gerais nos Países Baixos. Os holandeses podem votar desde segunda-feira. Parecem afastados definitivamente os receios de há quatro anos, quando o nacionalista antieuropeu, Geert Wilders ameaçava chegar ao poder. Mas, tudo indica que consolide o eleitorado, e garanta o segundo lugar.

O atual primeiro-ministro, Mark Rutte já traçou uma estratégia para o próximo mandato, a contar com a vitória, nesta quarta-feira. Rutte quer aproveitar os dias a seguir às eleições e avançar já com o debate e aprovação do plano de restauro da economia. Só depois, Mark Rutte admite envolver-se nas discussões para a formação do futuro governo.

As últimas sondagens apontam, no essencial, para uma configuração muito semelhante ao resultado das eleições anteriores, com o partido conservador liberal, VVD a conquistar a maioria dos assentos parlamentares. Há quatro anos, o partido de Mark Rutte conseguiu eleger 33 deputados.

O correspondente da TSF João Francisco Guerreiro antecipa as eleições nos Países Baixos 00:00 00:00

Populismo

Entretanto, deixou de ser uma sensação mediática internacional, mas o partido populista e nacionalista, PVV de Geert Wilders não desapareceu do espetro político holandês. E, se as sondagens se confirmarem, vai manter-se como a segunda força parlamentar.

Polémicas e incerteza

A Partir daqui começam as dúvidas. O terceiro lugar será discutido entre a liberal Sigrid Kaag, do D66 e o o democrata-cristão, Wopke Hoekstra - o antigo ministro das finanças que há menos de um ano fez declarações sobre o impacto económico da pandemia, que causaram repugnância nos países do sul da UE.

Os dois partidos integram a coligação de governo, que conta ainda com a União Cristã. Todos rejeitam o projeto de Mark Rutte de adiar a formação de governo, - habitualmente demorada nos países baixos -, e querem que a o plano de recuperação seja discutido, o quando antes, mas por um executivo em plenas funções.

"Temos que fazer um plano de recuperação de alguma maneira, mas estas eleições são sobre o futuro da Holanda. Não se pode montar um plano de recuperação rapidamente e depois demorar muito para discutir as escolhas mais difíceis", afirmou Sigrid Kaag.

Já o democrata-cristão, Wopke Hoekstra quer um processo célere, para a formação do governo. "Não sou conhecido pela minha paciência. E sempre achei estranho que a formação demorasse tanto. Tempo durante o qual não se pode governar. Isso já é indesejável em circunstâncias normais, e mais ainda agora no pico da crise ", afirmou Hoekstra no último debate televisivo.

O próprio Mark Rutte mostrou-se pouco impressionado com as críticas. "A minha sensação é que outros estão a resmungar um pouco, mas na verdade pensam: Sim, deveríamos realmente fazer desta forma", discutindo primeiro o plano e só depois avançar para a formação do executivo.

Fora do governo, mas com ambições mais altas a partir de agora, os verdes, socialistas, e trabalhistas tem procurado conquistar o voto dos indecisos, entre eleitores pouco estimulados com a mudança, durante a crise.

O espetro político holandês conta ainda com mais seis partidos, quase todos com deputados eleitos e três partidos novos, de centro direita e centro esquerda. As sondagens antecipam a eleição de um deputado para cada um.

Ouvida pelo jornalista da TSF André Cunha, Cyntia Taylor, antiga jornalista residente há vários anos na Holanda, afirma que vale a pena seguir com atenção o comportamento eleitoral do Volt 00:00 00:00

As eleições para a Câmara Baixa começaram na segunda-feira, com cerca de 1600 locais de voto.

Como medida preventiva, devido à pandemia, as eleições decorrem durante três dias. As urnas abriram na segunda-feira, e encerram esta quarta-feira às 09h00. À mesma hora inicia-se, habitualmente, o confinamento noturno. Mas, esta quarta-feira, será levantado excecionalmente, devido às eleições.

Hoje, cerca de 9200 assembleias de voto estarão abertas. Mais de 13 milhões de pessoas são chamadas a votar. Eleitores com mais de 70 anos podem ainda votar por correio. O gabinete de estatística holandês calcula que cerca de 30% utilizaram esta opção.

Os holandeses no estrangeiro também podem optar pelo voto por correspondência. Na última sexta-feira, mais de 53.000 já tinham votado pelo correio.

Notícia atualizada às 8h59