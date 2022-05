Países das Américas enfrentam pandemia de depressão e stress

© Loic Venance/AFP

Os países das Américas enfrentam atualmente uma "pandemia de saúde mental" devido ao aumento de casos de depressão e ansiedade resultante da Covid-19, alertou quarta-feira a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), citada pela agência EFE.

Segundo a diretora da OPAS, Carissa Etienne, a par da pandemia de Covid-19 na região, com doença e mortes, assiste-se igualmente a uma pandemia de saúde mental, razão pela qual a OPAS apela ao fortalecimento dos sistemas de saúde mental existentes naquele continente.

A dirigente da OPAS revelou que se registam elevados índices de depressão e ansiedade em muitos países das Américas e que esses sintomas mentais e neurológicos surgem associados ao pós-Covid-19, tornando-se um desafio.

A mesma responsável assinalou que os sistemas de saúde mental da região "são fracos" e anunciou para breve a criação de uma comissão de alto nível sobre saúde mental e Covid-19.

"A pandemia colocou em risco o desconforto psicológico de todos nós", disse Carissa Etienne, sugerindo que sistemas de saúde devem ser construídos para lidar com esses distúrbios.

Paralelamente, na semana passada, foram registados 616 mil novos casos de Covid-19 nas Américas, o que representa um aumento de 12,7% em relação à semana anterior, e 4.200 mortes causadas pelo vírus, o que significou uma quebra de menos de 1%.

Em termos globais, nas últimas semanas o continente americano registou um aumento do número de infeções e internamentos, mas uma diminuição do número de mortes.

Neste âmbito, a instituição pan-americana elogiou o trabalho dos enfermeiros, quer nos momentos difíceis da pandemia, quer na fase de vacinação, e alertou que milhares destes profissionais sofreram distúrbios psicológicos relacionados com exaustão, stress e depressão.

Carissa Etienne revelou ainda que prosseguem as investigações relacionadas com o alerta da OMS, lançado em 15 de abril, sobre um surto de hepatite aguda grave, de etiologia desconhecida, em crianças previamente saudáveis com menos de 10 anos no Reino Unido. .

O coordenador da OPAS para a pandemia de Covid-19, Enrique Pérez, esclareceu que as hipóteses sobre uma relação desse surto (que afeta o fígado de menores) com os efeitos secundários das vacinas contra o coronavírus estão "excluídas", já que grande parte dos menores afetados nem sequer foram vacinados.

Desde o alerta da OMS, 228 casos prováveis do surto de hepatite aguda grave foram notificados em 20 países, a maioria deles na Europa.

"A recomendação da OPAS aos países (das Américas) é que se mantenham informados e acompanhem os casos", disse Pérez.

A OPAS lembrou também a importância de a população das Américas se vacinar contra o vírus da gripe, já que todos os anos "causa centenas de milhares de mortes".

A OPAS é uma estrutura da OMS destinada à região Pan-Americana.