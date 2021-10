Países do G20 comprometem-se a conter o aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus celsius

© JIM WATSON / AFP

Por TSF 31 Outubro, 2021 • 11:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os países membros do G20 comprometem-se a conter o aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus celsius. Este é o valor que os cientistas consideram o mínimo imprescindível para evitar a catástrofe que resultará de maior subida das temperaturas no mundo.

O anúncio saiu há instantes de Roma onde estão reunidos os membros do G20 que, em conjunto, representam 80% de todas as emissões que causam o efeito de estufa.

Os membros do G20 seguem ainda este domingo para Glasgow para a abertura oficial da Cimeira do Clima na Escócia.