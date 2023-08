Países que partilham Amazónia aprovam declaração para proteger floresta

© Presidência da Colômbia/AFP

Os oitos países que partilham a floresta da Amazónia entre os seus territórios aprovaram esta terça-feira uma declaração que garante o reforço da proteção deste "pulmão do mundo", com o lançamento da Aliança Amazónica de Combate ao Desmatamento.

O texto foi assinado hoje pelo Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, membros do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), durante a cimeira da Amazónia realizada na cidade de Belém, no estado brasileiro do Pará.

Entre os principais pontos da chamada Declaração de Belém, destaca-se "o lançamento da Aliança Amazónica de Combate ao Desmatamento, a partir das metas nacionais, como a de desmatamento zero até 2030 do Brasil, fortalecendo a aplicação das legislações florestais".