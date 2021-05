Palestina: escalada de guerra já custou 192 vidas em Gaza e 10 em Israel

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Por Ricardo Alexandre 17 Maio, 2021 • 11:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No El País, dezenas de mortes em Gaza apesar da pressão diplomática ... Israel intensificou o bombardeamento em Gaza ontem, matando 42 pessoas, incluindo 10 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde Palestino. Foi o dia mais sangrento da ofensiva israelita lançada na segunda-feira passada em resposta aos roquetes disparados da Faixa pars o território do Estado de Israel. As equipas de resgate removeram alguns sobreviventes das ruínas de prédios cobertos de cadáveres. A escalada já custou 192 vidas em Gaza e 10 em Israel.

Há uma sondagem em destaque na manchete do Vanguardia, sobre a política na Catalunha: A rejeição da independência cresce para 52% em comparação com 42% que a apoiam. Cansaço infinito. A sociedade catalã mostra sinais de esgotamento diante de projetos inviáveis ​​que parecem dominar o roteiro das forças que poderiam sustentar a maioria do governo catalão. O menor apoio à independência, diz este jornal, é uma boa medida desse cansaço.

Quarenta anos após a vitória do socialista Francois Mitterrand em França, a esquerda está em recuo por toda a Europa, diz em manchete o diário francês Figaro... A esquerda não é o que costumava ser. Em França como na Europa. Entre os vinte e sete países da UE, restam apenas seis líderes rotulados de social-democratas. Em 2002, eram treze, quando a UE tinha apenas quinze Estados-Membros... E a tendência não está prestes a reverter-se. Preso entre uma esquerda radical e ambientalistas em expansão, o social-democracia luta para encontrar um espaço político.

Dos carros às mercearias, os preços sobem em flecha nos EUA leio na primeira página do USA Today... numa sondagem com trabalho de campo feito no início do mês, este jornal revela que 41% dos inquiridos estão muito preocupados com o aumento da inflação e 22% algo preocupados. Os preços ao consumidor subiram 4,2% ao ano em abril, o maior aumento em 13 anos. Será um retorno angustiante aos anos 1970? Pergunta o jornal. Os preços das bombas de gasolina dispararam 50% em relação ao ano anterior. Alguns dos aumentos de preços foram surpreendentes, especialmente numa economia que lutou durante anos para se aproximar da meta de inflação anual de 2% indicada pela Reserva Federal. De março a abril, os preços dos carros usados ​​subiram 10%; tarifas aéreas, 10,2%; taxas de hotéis, 7,6%; preço do aluguel de automóveis, 16,2%; bilhetes para eventos desportivos, 10,1%; seguro de automóveis, 2,5%.

No Jornal de Angola, "Che­fe de Es­ta­do em Pa­ris pa­ra Ci­mei­ra Fran­ça-Áfri­ca: "o Presidente da República, João Lourenço, chegou ao princípio da noite de ontem a Paris, para participar na Cimeira sobre a Economia de África, a realizar-se amanhã". O jornal acrescenta ainda que o Chefe de Estado faz-se acompanhar da Primeira-dama, Ana Dias Lourenço.