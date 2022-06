Palmeiras de Abel mantém-se no topo do 'Brasileirão'

Abel Ferreira © Nelson Almeida/AFP

Por Lusa 13 Junho, 2022 • 10:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, conservou no domingo o primeiro lugar do principal campeonato brasileiro de futebol, ao visitar e bater o sétimo classificado, Coritiba, por 2-0, na 11.ª jornada.

Dudu inaugurou o marcador, aos 23 minutos, e Rony aumentou a vantagem visitante, aos 63, sofrendo depois uma entrada dura que valeu a expulsão do adversário Thonny Anderson, aos 72, após o árbitro verificar as imagens do lance.

O 'verdão' lidera a tabela, com 22 pontos, mais um do que o Corinthians, orientado pelo luso Vítor Pereira, que venceu no sábado o penúltimo classificado, Juventude, por 2-0.