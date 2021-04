Pandemia e infância: "Não sabemos quais as consequências, mas serão enormes"

© Wikimedia Commons

A vice-presidente da Comissão Europeia para a Democracia, Dubravka Šuica, que tem a cargo a pasta dos direitos das crianças, teme "consequências enormes" para os mais novos, com "desigualdades" acentuadas por causa da pandemia.

A pensar naquilo que será a Europa pós-covid 19, Bruxelas lançou uma estratégia sobre os direitos na infância, e quer que os governos discutam uma proposta que vai canalizar verbas europeias para iniciativas para promover a igualdade de oportunidades para as crianças em risco de pobreza ou exclusão social.

Em entrevista à TSF e ao DN, a vice-presidente da Comissão Europeia afirma que é preciso "identificar lacunas", para evitar "consequências a longo prazo" nos adultos do futuro, confrontados com uma pandemia na primeira etapas da vida.

Em abril do ano passado, dizia que as crianças experimentavam uma "vida interrompida", em que os "lugares seguros desapareceram para alguns, tornando-os mais vulneráveis". Passou-se um ano, como é que encara a atual situação, para os mais novos?

A Covid-19 ampliou as desigualdades já existentes e agravou as divisões socioeconómicos. Os abusos domésticos e online sobre as crianças aumentaram em proporções alarmantes. Muitos ficaram para trás na educação. E uma em cada cinco crianças indicou sofrer de ansiedade, e de solidão, devido ao isolamento ligado à Covid-19. Este é o problema. No auge da pandemia, cerca de 1600 milhões de crianças estavam fora da escola, em todo o mundo, e muitas terão dificuldades para recuperar, também aqui na União Europeia. Portanto, este é um grande problema que pode ter consequências a longo prazo no desenvolvimento das crianças. É por esta razão que a comissão decidiu refletir sobre os progressos realizados, identificar lacunas e propor a estratégia para os direitos da criança e também a garantia para as crianças, na União Europeia.

A Comissão está a colocar dinheiro em cima da mesa para avançar com os programas?

Ficou decidido que cinco por cento das verbas do Fundo Social Europeu+ devem ser destinados à pobreza infantil. E, 25 por cento dos recursos devem ser reservados à inclusão social. Depois, temos também o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que também deve ajudar as crianças e os jovens na educação e aquisição de competências. Mas deve ser incluído nos planos nacionais de recuperação e resiliência. E temos também o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que deve ser também uma fonte de financiamento. Portanto, sem financiamento, serão apenas palavras vazias, no papel. E não queremos que esses documentos sejam palavras vazias. Queremos que sejam concretos, tangíveis e implementados pelos Estados-Membros.

O que gostaria que fosse alcançado para considerar os programas bem-sucedidos?

O que queremos alcançar é igualdade de acesso à educação, à saúde, ao cuidado, às atividades desportivas, à cultura, independentemente da origem das crianças, da formação, ou do género. Queremos alcançar a igualdade. E este é, de fato, um dos pilares da união da igualdade. Portanto, queremos que todas as crianças tenham o mesmo acesso. É da solidariedade entre gerações o que estamos tratar. E tenho a certeza que, se houver estas metas de longo prazo, teremos sucesso, mas apenas se trabalharmos juntos e se os Estados membros alinharem.

Um dos pilares desta estratégia europeia é criar um sistema de justiça adaptados às crianças. Como é que isso será aplicado?

Temos de assegurar que os nossos sistemas de justiça são adequados às crianças, que lhes são acessíveis. Temos em consideração as necessidades deles, e agimos no melhor interesse delas. Também publicámos online documentos amigos das crianças. Estão escritos, - como agora costumamos dizer -, na 25ª língua da União Europeia, que é uma linguagem amiga das crianças. Por isso, fizemos estes documentos numa versão amiga das crianças, para que se tornem cientes dos próprios direitos. Estamos a tentar dar um impulso através de diferentes instituições, com os gabinetes de representação da Comissão nos 27 Estados-Membros, para tentar chegar a todas as crianças e mostrar-lhes que têm direitos e têm, pelo menos, o direito de serem ouvidas. Mas eles também têm o direito de participar.

A realidade é que muitas crianças na União Europeia têm estado com ensino online, embora muitos não tenham acesso a uma ligação rápida, ou a um local suficientemente calmo para as aulas à distância, ou nem sequer têm um computador. O que é que a UE pode fazer para resolver estas desigualdades?

É disso que se trata na Garantia para Crianças. É para crianças com carências. Propusemos aos Estados-Membros que as identifiquem e vejam que necessidades têm. Difere de estado para estado, claro, dependendo dos próprios padrões. Mas, cerca 18 milhões de todas as crianças na União Europeia estão em risco de pobreza ou exclusão social, o que representa uma grande parte da população da União Europeia. Quando menciona os computadores, sim, alguns deles não se podem ligar digitalmente. As aulas são muito online. E, não é só por falta de computadores, mas também a infraestrutura digital. Em algumas aldeias, em algumas zonas do interior, continua a não haver banda larga para a Internet. É isso que estamos a tentar resolver. Queremos que essas áreas sejam equipadas digitalmente, e essas crianças devem estar ligadas digitalmente. Ao mesmo tempo, há um problema com o abuso online. Estamos tratar disso num tópico especial nesta estratégia, sobre violência online, tentando ensinar as crianças a saberem distinguir o que é importante, do que não é importante online. Então, temos dois problemas diferentes. Um é a violência online e outro é que as crianças são excluídas porque não têm computadores, ou ligação à Internet. É um tema complexo, com o qual tenho a certeza que teremos que lidar nos próximos anos.

Muitas das medidas que estão a adotar e foram pensadas e desenhadas para um período em que não existia pandemia. Até que ponto é foi possível transformá-las, adaptando-as à nova realidade?

O último documento sobre isso foi feito pela Comissão Europeia em 2011. Começámos antes da pandemia. Isto estava previsto nas nossas prioridades, mas quando vimos o que estava a acontecer, claro, tudo isto foi amplificado pela situação da covid-19. Há mais crianças necessitadas, o que é inaceitável. Tivemos um fórum sobre os direitos da criança e tivemos dez mil crianças que participaram numa consulta [pública], porque queremos que participem na vida democrática. Queremos ensiná-los a participar na vida democrática da Europa, o mais cedo possível, para se tornarem cidadãos europeus ativos. E um dos pilares da nossa estratégia é a participação infantil. Por isso, também os incluiremos na nossa próxima Conferência sobre o Futuro da Europa, que está prestes a começar, como se sabe.

Já que fala do futuro da europa, pergunto-lhe se estaria em condições de afirmar que as gerações que vão viver na Europa do futuro terão mais conhecimento do que as gerações atuais, tendo em conta a formação que os percalços ligados à pandemia, na formação que lhes estamos a proporcionar

Como vivemos em tempos sem precedentes, essa questão é realmente muito interessante do ponto de vista sociológico. E não é fácil responder. Direi que os pais estão mais bem equipados do que eles vão estar. Ainda não conseguimos ver quais são as consequências desta crise socioeconómica e sanitária. Portanto, ainda não sabemos quais são as consequências, mas as consequências serão enormes.