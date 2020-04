Pandemia em Nova Iorque está em fase descendente e já se pode casar online

O governo do estado de Nova Iorque afirmou que a pandemia de Covid-19 iniciou uma curva descendente © Justin Lane/EPA

Os habitantes do estado de Nova Iorque, nos EUA, já pode voltar a casar, mas ainda só online. O governador anunciou há pouco que o estado está, finalmente, a registar uma ligeira diminuição do número de infeções depois de atingir a chamada fase de planalto da pandemia.

Andrew Cuomo confessa que a proibição dos casamentos foi uma das medidas que mais lhe custou tomar e, por isso, apela agora aos casamentos, ainda que à distância.

"Podem obter uma licença de casamento online, autorizámos os casamentos online. Podem ser celebrados por qualquer pessoa que já antes o podia fazer. Assim, já ninguém tem desculpas, não há o problema de marcar datas e ter de combinar coisas. Isso pode ficar para outra altura", explicou Andrew Cuomo.

O governador afirmou também este domingo que a pandemia de Covid-19 iniciou uma curva "descendente" em Nova Iorque, tendo feito nas últimas 24 horas 507 mortos, o número mais baixo desde 02 de abril.

"Todas as indicações indicam que estamos numa fase descendente", afirmou o governador na habitual conferência de imprensa para fazer um balanço da situação, pedindo, no entanto, prudência.

"A continuação da diminuição (de casos) dependerá do que fizermos", sublinhou Cuomo, que prolongou recentemente as medidas de isolamento até 15 de maio. "Devemos permanecer prudentes e coordenados" para não comprometer os progressos alcançados, insistiu numa altura em que aumentam nos Estados Unidos as manifestações para exigir o fim das medidas de confinamento, pedindo o recomeço das atividades económicas.

Neste estado, com cerca de 20 milhões de habitantes, já foram registados 236 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 13 mil mortos, de acordo com os últimos números disponíveis.

Nas últimas 24 horas, o estado ainda registou 507 mortos, o número mais baixo desde 02 de abril. No passado dia 09, foi registado o número mais elevado de mortes diárias, 799.

O governador anunciou que na próxima semana serão feitos testes serológicos em massa para determinar "o número exato de pessoas infetadas pelo vírus".

Esta medida deve ajudar a determinar a estratégia a adotar para pôr fim ao confinamento, estratégia que será coordenada com outros cinco estados do nordeste dos Estados Unidos: Nova Jérsia, Massachusetts, Pensilvânia, Delaware e Rhode Island.

Numa mensagem interpretada como dirigida ao Presidente Donald Trump, acusado de incitar os que se opõem às medidas de confinamento e de pressionar para um relançamento rápido da economia, Cuomo sublinhou que é importante que os dirigentes "enviem a mensagem certa".