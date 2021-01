Pandemia já custou 11,6 biliões de euros ao planeta

© Olivier Douliery/AFP

Por Hugo Neutel 28 Janeiro, 2021 • 13:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As medidas de resposta à crise pandémica já custaram ao planeta 14 biliões de dólares, o equivalente a cerca de 11,6 biliões de euros.

As contas são do Fundo Monetário Internacional (FMI), que indica gastos de 6,4 biliões de euros em aumentos de despesa e diminuições de receita e perto de 5 biliões de euros em injeções de capital, empréstimos e garantias públicas.

Numa atualização relatório de monitorização orçamental, o FMI nota um aumento próximo de 2 mil milhões neste valor desde os últimos cálculos, feitos em outubro, e alerta para o consequente crescimento da dívida pública do planeta para 98% do PIB mundial neste ano e 99,5% no próximo.

É nos países mais ricos que o défice e a dívida mais aumentam, seguidos dos mercados emergentes. Nas economias mais desenvolvidas, a degradação dos saldos orçamentais tem origem em aumentos da despesa semelhantes às perdas de receita, enquanto nos países em desenvolvimento o impacto deve-se ao colapso das receitas.

Os especialistas escrevem que a maior parte dos países espera reduzir o défice neste ano à medida que a receita cresce e a despesa baixa, devido ao fim das medidas de apoio, mas alerta que sem ajuda adicional à economia, adivinham-se apertos orçamentais que podem atrasar a recuperação económica, cujo ritmo e duração permanecem desconhecidos.

Esses apertos - ou políticas de austeridade - podem chegar por via do receio dos Estados sobre os efeitos que o aumento do endividamento podem ter no rating da dívida.

O mundo teve um défice de 11,8% em 2020, acompanhado de um rácio de 97,6% da dívida sobre o PIB. Para 2021 o FMI estima um saldo orçamental negativo de 8,5% neste ano, e uma dívida de 99,5%.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19