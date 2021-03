Pandemia não pode "adiar" combate antirracista

© António Cotrim/Lusa

Por Lusa 19 Março, 2021 • 11:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O racismo parte da ignorância e, por isso, o conhecimento é a chave, frisou esta sexta-feira a ministra da Presidência portuguesa, rejeitando a pandemia como desculpa para "adiar ou diminuir a importância" do problema.

O racismo "vem da ignorância, por isso temos de o combater com conhecimento", afirmou Mariana Vieira da Silva, dirigindo-se aos participantes na primeira Cimeira Europeia Contra o Racismo, que esta sexta-feira decorre virtualmente a partir de Bruxelas.

"A pandemia de covid-19 não deve adiar ou diminuir a importância deste diálogo [sobre racismo]. Pelo contrário, como sabem, a crise exacerbou as desigualdades dos grupos mais vulneráveis, à escala nacional, europeia e global", assinalou.

Acresce que, em tempo de crise, "algumas pessoas tendem a fazer generalizações e a encontrar bodes expiatórios, o que é sempre injusto e injustificado", apontou.

A atual pandemia "não foi diferente" e assiste-se a "uma escalada de discriminação, discurso de ódio e incitamento ao ódio e à violência", que "aumenta a segregação, a insegurança, a exclusão social, o isolamento e o estigma" dos grupos mais vulneráveis, realçou.

Sublinhando a importância do novo plano de ação da União Europeia Contra o Racismo 2020-2025, adotado em setembro, Mariana Vieira da Silva garantiu "o compromisso" de Portugal e, em concreto, da presidência portuguesa do Conselho da UE -- em curso até final de junho -- com a agenda antirracista.

"Temos de nos comprometer com um diálogo aberto, honesto e contínuo" para desenvolver e implementar políticas antirracistas, reconheceu, frisando que o modelo social europeu assenta nos princípios fundamentais da igualdade e da não discriminação.

"Ninguém, nenhum Estado-membro, está imune e temos de assumir responsabilidades", vincou, apontando que "este pode não ser um problema novo, mas é definitivamente um problema urgente".

O racismo é "um desafio de longa data", que hoje conta, "felizmente", com uma "sociedade mais exigente", elogiou a ministra.

A dias do Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, que se assinala a 21 de março, a primeira Cimeira Europeia Contra o Racismo é coorganizada pela Comissão Europeia e pela presidência portuguesa do Conselho da UE.

Com várias sessões de debate até às 13:00 (hora de Bruxelas, menos uma em Lisboa), o evento de alto nível "pretende lançar as bases para uma futura cooperação no desenvolvimento de condições concretas para a implementação da agenda antirracismo da UE".