Papa aceita encontrar-se com comissão que estimou abusos sexuais na igreja francesa

Papa Francisco © AFP

O papa Francisco aceitou encontrar-se com a comissão que publicou um relatório sobre abusos sexuais na igreja católica francesa, revelou esta terça-feira o presidente da Conferência Episcopal do país, Éric de Moulins-Beaufort.

O arcebispo disse à imprensa que Francisco concordou "em princípio" reunir-se com os elementos da comissão independente, mas que teria de ser encontrada uma data, depois da inicialmente prevista, 9 de dezembro, ter sido ultrapassada sem que a audiência se realizasse.

O relatório da comissão independente francesa estima que 330 mil crianças foram vítimas de abusos sexuais por parte de clérigos católicos, líderes de escuteiros ou outros funcionários da Igreja entre 1950 e 2020.

A estimativa teve por base uma pesquisa mais ampla do Instituto Nacional de Saúde e Investigação Médica de França sobre o abuso sexual de crianças no país, mas foi criticada por ser muito mais alta do que outros relatórios nacionais semelhantes sobre o problema.

Os bispos franceses, no entanto, aceitaram o relatório e prometeram tentar reparar os danos, anunciando que irão compensar as vítimas, mesmo vendendo ativos, dada a "responsabilidade institucional" da igreja.

Segundo Moulins-Beaufort, o papa disse que não leu o relatório de 500 páginas, que ainda só está disponível em francês, mas apreciou "a dignidade da atitude" dos bispos ao fazerem das vítimas "o foco" da resposta da igreja.

"Encorajou-nos e agradeceu-nos por isso", disse o arcebispo francês.

No início de dezembro, a Conferência Episcopal Portuguesa anunciou também a criação de uma Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, sob a coordenação do pedopsiquiatra Pedro Strecht.