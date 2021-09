Papa aterra em Budapeste para encerrar congresso religioso e reunir-se com Orban

Papa Francisco © AFP

O papa Francisco chegou este domingo a Budapeste para uma visita relâmpago na qual celebrará a missa de encerramento de um congresso religioso internacional, embora todas as atenções estejam no encontro com o primeiro-ministro, Viktor Orban.

O avião aterrou perto das 07h45 (06h45 em Lisboa), segundo uma jornalista da agência de notícias France-Presse a bordo do aparelho.

O papa deverá partir, às 14h40 (13h40 em Lisboa), para a Eslováquia, onde passará três dias em visita de Estado.

Francisco, cuja defesa de migrantes e refugiados se converteu num dos símbolos do pontificado, viaja assim para dois dos países mais soberanistas da Europa, depois de terem fechado as portas à imigração, que criminalizam e relacionam com o terrorismo.

Na Hungria, Francisco terá encontros à porta fechada com o Presidente húngaro, Janos Ader, e será recebido também por Orbán, de acordo com o programa oficial.

Questionado recentemente numa entrevista à rádio espanhola COPE sobre o que gostaria de dizer a Viktor Orban, o papa pareceu fugir à questão.

"Não sei se teremos um encontro, sei que as autoridades do país virão dar-me as boas-vindas", declarou.

No entanto, Francisco lembrou a abordagem habitual em reuniões com líderes políticos, afirmando que são encontros sem "roteiro prévio" e "olhos nos olhos".

Esta é a primeira viagem do papa desde que foi operado ao cólon, em julho.